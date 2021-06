Foram 16 anos, 22 títulos conquistados — entre eles cinco campeonatos e quatro Ligas dos Campeões —, mais de 450 jogos e muitos deles com a braçadeira de capitão por cima da camisola blanca. O defesa espanhol Sérgio Ramos vai deixar o Real Madrid, onde chegou com 19 anos e de onde sairá agora com 35.

A confirmação oficial é dada pelo clube, em comunicado publicado na sua página oficial no qual se lê: “O Real Madrid C. F. comunica que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, pelas 12h30 [11h30 em Portugal], terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida do nosso capitão Sergio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez”.

Sergio Ramos, que terminava contrato com o Real Madrid este verão (a 30 de junho), falará ainda aos meios de comunicação “numa conferência de imprensa digital”, refere o comunicado.

Ao longo dos últimos meses foram muitas as notícias que davam conta da incerteza quanto à continuidade ou não de Sergio Ramos no clube blanco. Curiosamente, o diretor desportivo do Sevilha — clube a que foi apontado —, Monchi, sugeriu que o jogador deveria continuar no clube da capital espanhola, dizendo que Ramos estava “em conversações” com o Real para renovar.

O jornal espanhol Marca refere agora que jogador e dirigentes do Real Madrid não conseguiram chegar a um entendimento. Sergio Ramos pretendia um novo contrato de pelo menos duas temporadas e os dirigentes do clube propuseram-lhe apenas um ano de contrato com uma redução salarial de 10%, refere o diário desportivo.

O defesa-central, que marcou 72 golos ao serviço do Real Madrid ao longo de 16 anos, afirmou-se também na Seleção Espanhola enquanto esteve no clube da capital espanhola.

Pela Seleção do seu país, Sergio Ramos fez 180 jogos (dos quais a quase totalidade, mas não a totalidade, depois de chegar ao Real em 2005), marcou 23 golos e ganhou um Mundial de futebol em 2010 e dois Europeus, em 2008 e 2012. Já não foi porém chamado pelo Selecionador Luis Enrique para o Europeu 2020, que agora se disputa.

Sergio Ramos abandona o Real Madrid seguindo o mesmo caminho do técnico que orientou a equipa esta temporada, o (também ex-jogador do Real) Zinedine Zidane. Em sentido inverso, chegará ao clube espanhol este verão o defesa David Alaba, que pode atuar também como central mas igualmente como lateral-esquerdo ou médio.