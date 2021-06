Uma forte tempestade de granizo provocou esta terça-feira vários estragos neste concelho de Santarém, incluindo a queda de um telhado de um centro de hemodiálise no Entroncamento.

A informação é avançada pela TVI24, que adianta que os bombeiros já evacuaram o edifício e retiraram os utentes. O granizo, que terá atingido dez centímetros de altura, foi ainda a causa do desabamento do telhado de um supermercado, que já estava fechado nesse momento.

Já no norte do país, também nesta terça-feira o mau tempo causou vários danos. Em Vila Real, os bombeiros foram acionados para várias ocorrências relacionadas com quedas de árvores, inundações e incêndios.