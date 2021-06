A partir do dia 21 de junho, o número 80 da Rue de Turenne, no Marais, abre portas com uma montra do que de melhor se faz em Portugal — sobretudo na moda, mas não só. O projeto Local Goes Global, promovido pela ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários), leva até Paris uma comitiva de 26 marcas, designers e artistas portuguesas e instala-as numa loja temporária, dirigida ao consumidor final.

Esta é a primeira paragem de um roteiro internacional que percorrerá as principais capitais europeias da moda — seguem-se Londres e Milão, com novas lojas temporárias agendadas para decorrer entre 8 e 13 de setembro e entre 29 de setembro e 2 de outubro, respetivamente. À semelhança do que acontece em Paris, já a partir da próxima segunda-feira, as iniciativas acontecem em paralelo com as semanas da moda, a começar já pela de Paris.

São mais de duas dezenas as marcas e autores que se mostram ao mundo através da primeira ação Local Goes Global. Hibu Studio, Carolina Sobral, Buzina e Beatriz Jardinha representam a moda de autor, ao lado de marcas como Le Mot, Caio, Nazareth, Bayan e +351, entre outras. Anna Westerlund e Canto by Trendy Pillows representam o setor dos interiores. Na joalharia, Fiordy Studio, Tavares, Little Nothing e Tashii Jewels compõem a seleção. A comitiva tem ainda espaço para a criação artística de Miguel Rodrigues, Killa e Catarina Leite Vaz, entre outros. Também a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim marcará presença com a cobiçada camisola poveira.

Proporcionar a estas marcas e criativos estabelecer contactos relevantes em plena semana da moda, mas também fomentar as vendas nos seus canais online, são os objetivos desta iniciativa, inserida no projeto Next Step da ANJE, financiado pelo Portugal 2020, e cujo objetivo é “apoiar a internacionalização da atividade empresarial, promovendo a exportação de bens e serviços, através da participação em eventos de dimensão global em mercados prioritários”. A produção fica a cargo da Kind Purposes, a mesma agência de consultoria que, no ano passado, organizou a conferência Sustainable Fashion Business, em Lisboa.

O conjunto de ações programadas, que incluem ainda Moscovo e o Qatar, considerados mercados em ascensão, mais junto ao final do ano, representa um investimento de 315 mil euros por parte da associação portuguesa, responsável também pelo Portugal Fashion. Os próximos destinos incluirão outras marcas e autores, mas para já é em Paris que estes nomes portugueses marcam presença, até ao dia 26 de junho. A loja abre entre as 10h e as 19h.