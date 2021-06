Pedro Passos Coelho acusou esta quarta-feira o Governo de António Costa de sofrer de uma “cegueira ideológica” que compromete o estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para o antigo primeiro-ministro, a esquerda, que se auto-considera a “mãe” do SNS está, na verdade, a desqualificá-lo.

Na sessão de apresentação do livro Um manual para a mudança na Saúde, apresentado pelo ex-primeiro-ministro no Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Passos Coelho começou por dizer que há uma cultura política instalada no país que impede grandes reformas estruturais uma vez que, raras exceções, os governos estão mais preocupados na “gestão do poder e na sua própria sobrevivência do que propriamente nas reformas em que deviam estar concentrados”.

“Estamos a braços com problemas que se estão a avolumar e que exigiriam uma atitude muito diferente daquele que tem reinado. A atitude vigente tem sido ou de ignorar os problemas ou de relativizá-los, o que implica que muitas vezes os governos vêm empurrando com a barriga, esperando que as coisas se resolvam por si, ou às vezes aplicam-se mesmo em negar a realidade“, sublinhou Passos, dando como exemplos a questão da sustentabilidade da Segurança Social e, em particular, da Saúde.

