Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter atingiu esta quarta-feira as ilhas Molucas, também conhecidas como ilhas Maluku, um arquipélago que faz parte da Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro estava localizado 147 quilómetros a leste da cidade e a uma profundidade de 10,6 quilómetros. Não há informações sobre feridos ou mortes, por agora. A agência de geofísica da Indonésia (BMKG) alertou sobre possíveis réplicas e ainda um tsunami. Foram registadas 13 réplicas até ao momento.

“Por favor afaste-se da praia e vá para um terreno mais alto“, lê-se no alerta da agência, enviado por SMS. O aviso aplica-se especialmente à Ilha de Seram, que pertence às ilhas Molucas, segundo a Reuters.

Inicialmente, a agência tinha dito que a possibilidade de um tsunami não estava em cima da mesa. Mas mais tarde o cenário mudou: “Os resultados da modelagem de um tsunami com uma fonte de terremoto tectónica mostraram que este sismo não tem potencial de tsunami, mas com base em observações do nível do mar… o nível do mar subiu até 0,5 metros”, disse a agência num comunicado.