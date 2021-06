E se houvesse uma escola em que os alunos pudessem escolher as disciplinas que melhor se adaptam aos seus interesses e vocações? Que não fosse um modelo estandardizado para todas as crianças e adolescentes? Ou até que não os obrigasse a limitar-se apenas a uma área específica até chegarem à universidade? Até porque, só porque adoramos História, não significa que não queiramos também aprender mais sobre Matemática, certo? Pois, fique a saber que essa escola existe. Chama-se PaRK International School e defende que os alunos devem ter um ensino personalizado, ou seja, à sua medida. Além disso, dá-lhes acesso a um currículo internacional e prepara-os melhor para a vida profissional e pessoal. Contamos-lhe tudo com a ajuda do PaRK International School.

Educação personalizada: o aluno é a personagem principal

Somos todos diferentes, com interesses, necessidades e vocações distintos. E ainda bem que assim o é. O PaRK International School abraça essa diferença e tem um modelo educacional que a respeita. Nesta escola, o objetivo é que cada aluno dê o melhor de si. “Uma vez que as necessidades de cada aluno são diferentes para o poder alcançar, também o ensino tem de o ser. Então, personalizando a educação, é possível adequá-la às necessidades específicas de cada aluno e levá-los a atingir o seu potencial máximo, ao mesmo tempo que desenvolvem competências sociais”, afirma Barbara Beck Lancastre, fundadora e diretora geral do PaRK International School. Além disso, quando fazemos aquilo de que realmente gostamos, empenhamo-nos muito mais, não é? É essa outra vantagem do ensino personalizado: a motivação. Segundo Samantha Gonçalves, Executive Head do PaRK International School Alfragide, “é muito importante adaptar o ensino a cada aluno para que se motivem a aprender mais e melhor. Assim, é até muito mais fácil ultrapassar obstáculos e manter o foco no caso de os alunos terem dificuldades ou, num cenário oposto, para não se desmotivarem caso não sintam nenhuma dificuldade. Além disso, uma educação adaptada permite também potenciar os pontos fortes dos alunos para o seu sucesso académico e ‘trabalhar’ os pontos fracos para que ultrapassem quaisquer dificuldades, promovendo a excelência académica”. Este modelo de educação dá ainda aos alunos ferramentas valiosas para o seu futuro. As crianças e adolescentes retêm verdadeiramente a informação e conhecimento que vão adquirindo ao longo do seu percurso académico, assim como as competências sociais e emocionais para saberem usá-lo de forma flexível e adaptável na sua vida pessoal e profissional. Deste modo, “estamos a formar cidadãos verdadeiramente globais, que sabem colaborar e ser autónomos, resilientes, com excelentes capacidades de adaptação e comunicação, de pensamento crítico, e que sabem utilizar a tecnologia como forma de potenciar a aprendizagem e resolução de problemas”, diz-nos Samantha Gonçalves.

Um currículo à medida de cada aluno

No PaRK International School, os alunos têm mais liberdade de escolha quanto ao que vão estudar, nomeadamente a partir do 7.º Ano, e começam a poder escolher algumas das suas disciplinas tendo como principais critérios os seus interesses e potencialidades. No 7.° Ano podem escolher uma terceira língua, no 8.° Ano podem optar por três disciplinas de artes, música ou teatro, no 9.° Ano podem selecionar três de 12 opções e no 11.° Ano escolhem todas as disciplinas que vão estudar (seis). Por exemplo, não é por escolherem Matemática e Ciências que não podem aprender também mais sobre Línguas e Literatura. Porquê escolher apenas uma área específica logo desde tão cedo até à universidade e ficar condicionado? Com este método, não só os alunos têm mais tempo para ir percebendo o que querem fazer no futuro, como acabam por ficar mais bem preparados para o mundo académico e para ter uma vida pessoal e profissional de sucesso.

4 perguntas e respostas sobre o PaRK International School ↓ Mostrar ↑ Esconder Samantha Gonçalves, Executive Head do PaRK International School Alfragide, e Barbara Beck Lancastre, Founder e CEO do PaRK International School, respondem a algumas questões-chave sobre o modelo de ensino desta escola. 1. O que significa dar aos alunos uma educação personalizada? “Um ensino personalizado é aquele que tem em conta as especificidades, necessidades e capacidades de cada aluno e adapta a forma de ensinar para garantir que cada aluno consiga atingir o máximo do seu potencial e sucesso pessoal, académico e profissional. No PaRK International School, temos como objetivo que cada aluno dê o melhor de si e, como as necessidades de cada aluno são diferentes para o poder alcançar, também o ensino tem de o ser.” 2. Quais as vantagens de ter um currículo internacional? “São várias as vantagens de ter um currículo internacional, desde uma melhor preparação para o mundo global (por exemplo, saber comunicar em inglês e ter uma perspetiva mais abrangente do mundo) e uma mentalidade mais aberta; a uma preparação mais aproximada da vida real, com muitas aulas práticas; acesso a universidades de todo o mundo; maior variedade de tópicos de estudo; maior oferta de atividades extracurriculares; acesso a uma rede mundial de colégios; e programas de intercâmbio.” 3. No PaRK International School os alunos conseguem explorar diferentes áreas? “O currículo rigoroso permite que os nossos alunos obtenham experiência em diversas áreas do conhecimento de forma aprofundada – os alunos têm acesso a uma vasta gama de disciplinas para além do currículo escolar obrigatório. Através de métodos de ensino sólidos, os alunos são expostos a uma grande variedade de disciplinas, incluindo tecnologias da informação, public speech, competências sociais, pesquisa e investigação.” 4. Por que pode ser útil os estudantes explorarem diferentes áreas? “Escolher disciplinas consoante os interesses e as potencialidades dos alunos permite que tenham interesses mais diversificados e não os obriga a focar uma área específica demasiado cedo.”

Diferentes áreas a explorar

Um bom currículo não se faz apenas de Matemática, Inglês, Português e Ciências. As Artes, a Música e o Desporto são também elementos muito importantes. No PaRK International School, os alunos não estão limitados ao currículo escolar obrigatório, tendo acesso a diversas áreas do conhecimento de forma aprofundada, tais como:

Tecnologias da informação;

Public speech;

Competências sociais;

Pesquisa e investigação;

MyTime: uma vez por semana, os alunos dos Grades 5 e 6 têm a possibilidade de trabalhar nas áreas que mais gostam. O PaRK IS oferece uma vasta gama de atividades – desporto, arte, música, robótica, programação, laboratório, matemática, culinária, costura e jornal escolar –, e cada aluno opta pela atividade que vai ao encontro dos seus interesses, definida para cada período.

PaRK Team – além das horas letivas dedicadas à atividade física, os alunos a partir do 4.º Ano podem ter treinos semanais, preparando-se para os diferentes torneios (a escola participa em torneios inter-escolas com os melhores colégios internacionais de Portugal), e para praticar outros desportos, tais como atletismo, basquetebol, futebol e voleibol durante todo o ano letivo;

PaRK Music Academy (com cursos de formação em diversos instrumentos);

Drama;

Artes Visuais, como Design & Technology;

Tecnologia.

As competências sociais também são importantes

O PaRK International School não se preocupa apenas em transmitir conhecimento puramente académico aos seus alunos – segundo Samantha Gonçalves, o seu bem-estar também é prioritário. É por isso que conta com um departamento de Well-Being, responsável pelo programa de Social Skills, e tem também “uma equipa de psicólogos que trabalha de perto com os professores para apoiarem cada aluno como um todo e em todos os momentos do seu percurso académico, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento das competências sociais desde a creche até ao ensino secundário”, explica a Diretora do PaRK International School Alfragide.

PaRK International School Alfragide

Existem quatro campus do PaRK International School em Portugal, sendo o mais recente (e maior) em Alfragide, frequentado por crianças e adolescentes de todas as idades, desde 1 ano de idade ao 11.º Ano de escolaridade (que estarão no 12.º Ano em setembro, e serão o primeiro grupo a graduar-se):

Early Learning School (a partir de 1 aos 5 anos de idade)

Junior School (do 1.º ao 6.º Ano)

Senior School (do 7º ao 12º Ano)

Está pronto para o próximo ano letivo?

Uma escola internacional com raízes portuguesas

Embora siga um modelo de educação internacional, o PaRK International School não ignora as suas raízes portuguesas. Sempre que necessário, o currículo é adaptado, como é o caso da Matemática, da História e do Português. “Faz sentido os alunos estudarem, além da História Mundial, a História portuguesa, que é tão rica. E, uma vez que o currículo nacional de matemática é muito forte, são incorporadas determinadas matérias para que os nossos alunos fiquem preparados para qualquer sistema, o nacional ou o internacional. Por outro lado, sendo o português a língua nacional, a disciplina de Português tem o mesmo peso horário que a disciplina de Inglês”, explica-nos Samantha Gonçalves. A propósito disto, sabia que o PaRK International School é o único colégio internacional no mercado com o programa verdadeiramente bilingue até ao 4.º Ano? Além disso, é um colégio Inspired, o que significa que faz parte de um “grupo global de educação premium, beneficiando de networking entre mais de 70 escolas espalhadas pelo globo, com muitos anos de experiência e um track record de excelência académica, e dá acesso às melhores práticas de cada país e a um conhecimento profundo dos requisitos de cada universidade”, afirma Barbara Lancastre. Tem também um “programa pedagógico que inclui o IGCSE e o IB Diploma Programme, para que os alunos consigam personalizar o seu próprio currículo ao máximo, não sendo obrigados a seguir determinada área, mas mantendo as opções de estudo superior abertas até mais tarde”, salienta.

IGCSE e IB Diploma Programme: O que é isto?

Como nos explica Barbara Lancastre, “o IGCSE (Certificado Geral Internacional de Educação Secundária) é um programa internacional, reconhecido mundialmente devido à sua excelência académica, destinado a alunos dos 14 aos 16 anos (Grades 9-10). Trata-se de um programa rigoroso, flexível, variado e consistente, com uma abordagem internacional, mas mantendo a relevância local”. Além disso, “este currículo desenvolve uma base sólida de conhecimentos e competências e facilita o progresso e o sucesso na fase seguinte do percurso escolar, o Diploma do International Baccalaureate. Os currículos de IGCSE, desenvolvidos especificamente para o contexto internacional, permitem aos alunos desenvolver as suas competências num leque variado de disciplinas, demonstrando compreensão dos conteúdos, capacidade de aplicação dos conhecimentos a situações diferenciadas, curiosidade intelectual, capacidade de investigação, flexibilidade e capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança e consciência cultural, a nível local e internacional”, esclarece Samantha Gonçalves.

Por outro lado, o “IB Diploma Programme (IBDP) é um programa de educação internacional de dois anos que prepara alunos entre os 16 e os 19 anos para uma entrada bem-sucedida na universidade e um futuro de sucesso. O IBDP é reconhecido por universidades de mais de 90 países e oferece uma abordagem holística ao ensino e à aprendizagem, com um grande foco no desenvolvimento da consciência intercultural. Os alunos aprendem a explorar e compreender o mundo à sua volta através de investigação, pensamento crítico e abertura de espírito”, explica-nos Barbara Lancastre.

Um currículo internacional que nos leva mais longe

O mundo é cada vez mais global e é importante que nos preparemos para isso. No PaRK International School é exatamente o que acontece. Em primeiro lugar, os alunos aprendem verdadeiramente a falar, escrever e a compreender inglês. Sabia que pessoas bilingues têm mais facilidade em aprender outras línguas, tendo um cérebro mais ativo e flexível? É verdade, está mesmo comprovado. Um currículo internacional permite também alargar horizontes, oferecendo uma perspetiva mais vasta e que, por isso, prepara melhor os alunos. Algumas das skills que estes vão desenvolvendo são colaboração, criatividade, comunicação e pensamento crítico. Um currículo internacional deixa também qualquer aluno muito mais bem preparado para fazer parte dos líderes globais do futuro. Afinal, quem melhor para desempenhar este tipo de papel do que indivíduos confiantes, autónomos e responsáveis, com maior capacidade de organização e trabalho e prontos para enfrentar a exigência do mundo real? Mas o PaRK International School dá-nos a conhecer muitas outras vantagens associadas a um currículo internacional:

Preparação mais aproximada da vida real: no currículo internacional, a metodologia de aprendizagem é muito mais baseada em aulas práticas, projetos e casos reais;

no currículo internacional, a metodologia de aprendizagem é muito mais baseada em aulas práticas, projetos e casos reais; Acesso a universidades em todo o mundo: com uma certificação internacional, os alunos que seguem um currículo internacional reconhecido mundialmente têm mais facilidade em escolher a universidade que melhor se adapta aos seus interesses, independentemente de onde é, em Portugal ou no estrangeiro;

com uma certificação internacional, os alunos que seguem um currículo internacional reconhecido mundialmente têm mais facilidade em escolher a universidade que melhor se adapta aos seus interesses, independentemente de onde é, em Portugal ou no estrangeiro; Critérios internacionais de avaliação: os currículos internacionais são certificados, garantindo a qualidade dos mesmos e mais transparência nas notas;

os currículos internacionais são certificados, garantindo a qualidade dos mesmos e mais transparência nas notas; Mentalidade mais aberta: as escolas internacionais promovem temas internacionais de educação, de cultura geral e de vida em sociedade, construindo uma forte base de compreensão cultural e acolhendo todas as culturas do mundo, a diversidade de géneros, raças, religiões e culturas e incorpora esse conhecimento nas aprendizagens.

as escolas internacionais promovem temas internacionais de educação, de cultura geral e de vida em sociedade, construindo uma forte base de compreensão cultural e acolhendo todas as culturas do mundo, a diversidade de géneros, raças, religiões e culturas e incorpora esse conhecimento nas aprendizagens. Maior variedade de tópicos de estudo: os alunos do IB têm de estudar seis disciplinas diferentes incluindo idiomas, ciências humanas, ciências e matemática.

os alunos do IB têm de estudar seis disciplinas diferentes incluindo idiomas, ciências humanas, ciências e matemática. Maior oferta de atividades extracurriculares, uma vez que o currículo internacional se preocupa com o desenvolvimento integral do aluno, não só académico, mas também pessoal.

Há ainda outra vantagem que permite aos estudantes do PaRK International School terem experiências únicas: os Exchange Programmes da Inspired. Estes programas de intercâmbio “oferecem aos alunos do Grade 7 e 8 a oportunidade de estudar algumas semanas durante o ano académico noutra escola do mesmo grupo e viver uma experiência verdadeiramente internacional, fazer novos amigos, descobrir um novo país e fazer memórias para o resto da sua vida”, destaca Barbara Lancastre.