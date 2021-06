O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Os trágicos incêndios no Pinhal interior que afetaram a região de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos foram há 4 anos, mas depois de audições parlamentares de inquérito e relatórios de comissões técnicas, como está a floresta em Portugal? O que aprendemos com a tragédia?

