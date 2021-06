Lisboa e Braga vão recuar no desconfinamento e não vão acompanhar a generalidade do país nas medidas atualmente em vigor em grande parte do território. Na Área Metropolitana de Lisboa, onde muitos concelhos estão sob alerta das autoridades de saúde ao longo desta semana, há medidas especiais, nomeadamente a proibição de circulação de e para esta área a partir das 15h de sexta-feira.

Há quatro concelhos que conseguiram recuperar a incidência de casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e que, por isso, conseguem acompanhar a generalidade do país no desconfinamento

Alcanena

Paredes de Coura

Santarém

Vale de Cambra

Há 10 concelhos que, devido às altas incidências de casos positivos de infeção por SARS-CoV-2, não acompanham a generalidade do país e recuam no desconfinamento:

Albufeira

Arruda dos Vinhos

Braga

Cascais

Lisboa

Loulé

Odemira

Sertã

Sintra (todos com 240 casos por 100 mil habitantes a duas semanas)

Sesimbra (com 480 casos por 100 mil habitantes a duas semanas).

Há 20 concelhos que ficam sob alerta das autoridades de saúde:

Alcochete

Águeda

Almada

Amadora

Barreiro

Grândola

Lagos

Loures

Mafra

Moita

Montijo

Odivelas

Oeiras

Palmela

Sardoal

Setúbal

Seixal

Sines

Sobral de Monte Agraço

Vila Franca de Xira