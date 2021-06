Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas esta quinta-feira por um atirador em Espelkamp, no noroeste da Alemanha, anunciou a polícia local, que não tem informações sobre os motivos do atacante.

A polícia ignora igualmente neste momento se o autor é uma das vítimas ou se fugiu, precisou um porta-voz à agência France-Presse. Segundo os diários Westfalen Blatt e Bild, a polícia lançou uma importante “caça ao homem” na região e o autor em fuga está armado, informação que as autoridades não confirmam.

Uma das pessoas foi morta num edifício e a outra na rua, segundo um jornal local. A polícia falou de “dois locais do crime“. De acordo com o Bild, que não cita as suas fontes, trata-se de um drama “de ciúme”. Espelkamp é uma cidade de cerca de 25.000 habitantes, situada entre Hannover e Osnabruck.