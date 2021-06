Um homem de nacionalidade estrangeira, de 53 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira na sequência do despiste da viatura ligeira de mercadorias que conduzia, na Estrada Nacional (EN) 263, no concelho de Ourique (Beja), revelaram as autoridades.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o alerta para o despiste foi dado aos bombeiros às 04h23.

O acidente aconteceu ao quilómetro 26,8 da EN263, que liga Santa Luzia e Ourique, na zona de Barrinho da Corte, na União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia.

A viatura que se despistou “foi chocar contra uma árvore”, disse a mesma fonte, indicando que o corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a vítima mortal foi um homem, de 53 anos, de nacionalidade estrangeira, que era o condutor do veículo sinistrado.

Para o local do acidente foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).