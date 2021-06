Em atualização

Depois do cessar-fogo ter sido quebrado na passada terça-feira, esta noite Israel voltou a lançar ataques aéreos na Faixa de Gaza, segundo a AFP.

No Twitter , as Forças de Defesa de Israel ( IDF , na sigla em inglês) confirmaram o ataque e justificaram-no como sendo uma “resposta aos balões incendiários lançados de Gaza para Israel”. O ataque desta noite terá atingido complexos militares e um local de lançamento de mísseis do Hamas , em Gaza. Pouco depois da primeira publicação foi feita uma outra em que se confirma que se ouvem “sirenes no sul de Israel”.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.

The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021