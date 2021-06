Renova-se o ponto de encontro de gerações, agora com a bola a passar para as mais novas. Vemo-nos ao pé da icónica Nivea? Ou melhor, ao pé da Eco Nivea, um clássico agora produzido com materiais reciclados e recicláveis, que depois da Marina de Oeiras e da Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, chega à Marina de Lagos.

Há mais novidades a chamar por um verão não menos vibrante que outras férias de boa memória mas talvez um pouco mais sustentáveis. A começar pelas marcas nacionais que aliam descontração, ecologia e pelo caminho piscam o olho à toada no gender — ainda com um pulo em alguns incontornáveis oriundos de além fronteiras — vale a pena correr a galeria de 45 sugestões antes de preparar o saco de praia. A nova Slowing Ethical Closet aposta na utilização de materiais orgânicos e apresenta a sua primeira coleção, Eywa. Enquanto isso, a Futah mostra o caminho para as toalhas também elas mais amigas do ambiente, num compromisso materializado no modelo Zero Plástico. Na Fjallraven, a Kanken Art SS21 tem como missão manter os plásticos fora dos oceanos. E na já firmada DCK, não há como não espreitar a Hemp Special Collection, recorrendo a três vezes menos água do que o habitual.

Turco de um lado e fouta do outro, 100% algodão, é a combinação vencedora da nova linha de banho das históricas Torres Novas. E se a Latitid já dispensa apresentações, vai querer descobrir na primeira pessoa a segunda parte da sua coleção de verão composta por 17 novas peças de swimwear, em parte produzida com fio reciclado, e ainda desvendar a parceria #latitidxclaudiavieira, para adicionar à lista de hashtags preferidas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Coleções estivais, fabrico nacional e edições limitadas: com muita paixão e uma pitada de sal, não termine esta viagem sem dar as boas-vindas à Roberta. Aproveite e reveja a lista de essenciais de beleza para enfrentar a estação.