A decisão marca o fim de uma era, uma era de corpos esculturais, de desfiles espetaculares, de soutiens avaliados em milhões e, claro, de muitos pares de asas, incluindo o usado pela portuguesa Sara Sampaio durante os últimos anos. Este capítulo na história da moda americana, mas também na do entretenimento, terminou na última quarta-feira, com o anúncio de que uma renovação na comunicação e no posicionamento da Victoria’s Secret terminaria com a extinção dos famosos anjos.

Segundo o The New York Times, este grupo de manequins de topo, do qual fazem parte nomes como Behati Prinsloo, Jasmine Tookes, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Elsa Kosk, Romee Strijd e Candice Swanepoel, deixará de representar a marca de roupa interior feminina. Serão substituídas por um novo núcleo de embaixadoras, mulheres cujas conquistas falam mais alto do que as medidas dos seus corpos.

Entre elas estão Megan Rapinoe, futebolista e ativista pela igualdade de género, Eileen Gu, atleta chinesa prestes a estrear-se nas olimpíadas de Tóquio, a manequim plus size Paloma Elsesser, e ainda Priyanka Chopra, atriz e empresária na área tecnológica, num total de sete novas personalidades que constituirão um grupo chamado VS Collective.

“Numa altura em que o mundo estava a mudar, fomos demasiado lentos a responder a isso. Tínhamos de parar de agir em função do que os homens queriam e começar a pensar no que as mulheres querem”, afirmou Martin Waters, nomeado em fevereiro como diretor executivo da marca.

A Victoria’s Secret esteve debaixo de fogo nos últimos anos, primeiro devido às críticas que apontavam falta de diversidade, mais tarde com denúncias de assédio sexual que comprometiam o ex-diretor de marketing Ed Raze, um dos responsáveis por uma engrenagem que funcionava à base de anjos, estrelas e corpos considerados ideais de beleza e perfeição. O lugar é agora ocupado por Martha Pease, uma peça fundamental na atual mudança pela qual a marca está a passar.

Em novembro de 2018, altura em que foi transmitido aquele que viria a ser o último grande desfile da marca, ecoavam as primeiras notícias sobre a fragilidade do império. A quebra nas vendas traduzira-se então numa descida de 41% no preço das ações nesse mesmo ano. Consequências imediatas? O encerramento de mais de 50 lojas em 2019. A Victoria’s Secret tem, atualmente, 1.400 lojas em todo o mundo, emprega cerca de 32 mil pessoas e conta com um volume de vendas anual de cinco mil milhões de dólares, cerca de 4.130 milhões de euros.

A nova Victoria’s Secret não apresenta apenas novas caras. Além das embaixadoras, que protagonizarão campanhas, mas que também terão funções enquanto consultoras, também a direção executiva mudou. Em formação, o conselho de administração incluirá apenas um elemento masculino.

O grupo apelidado de VS Collective incluirá ainda a manequim transexual brasileira Valentina Sampaio, que já em 2019 havia sido contratada uma tentativa de melhorar a imagem da marca, a modelo sul-sudanesa Adut Akech e ainda Amanda de Cadenet, fotógrafa de 49 anos e criadora da Girlgaze, uma plataforma digital de fotografia feita apenas por mulheres.

Quanto ao desfile, cujos contornos aparatosos e mediáticos tiveram origem em 1995 (embora a marca tenha nascido bem antes, em 1977), os novos dirigentes apontam 2022 como o ano de regresso. Para breve, está o lançamento de um podcast que dará voz a cada uma das novas embaixadoras da Victoria’s Secret.