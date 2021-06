Os eventos familiares, culturais e desportivos estão autorizados, mas todas pessoas presentes passam a ter de realizar testes de diagnóstico para confirmarem se estão, ou não infetadas, com o coronavírus. Os participantes com testes positivos ficam, naturalmente, impedidos de frequentar o evento.

A norma da Direção-Geral da Saúde “passa a prever a obrigatoriedade da realização de rastreios laboratoriais em eventos familiares”, refere a nota da autoridade de saúde. As pessoas que não cumpram esta indicação arriscam-se a coimas a partir dos 100 euros.

“O teste está a cargo do participante no evento”, deixou claro a ministra da Presidência durante a conferência de imprensa, esta quinta-feira. Mariana Vieira da Silva destacou a variedade de testes que temos atualmente no mercado e a preços reduzidos. O certificado verde digital, assim que estiver disponível, também poderá ser usado em vez dos testes nestes eventos, disse a ministra da Presidência.

Devo fazer um teste antes de uma festa de aniversário, casamento ou batizado?

Depende do número de pessoas convidadas. Segundo a Direção-Geral da Saúde, “devem realizar-se rastreios laboratoriais” — isto é, testes — “nos eventos de natureza familiar, designadamente festas de casamento, batizados e aniversários, bem como quaisquer outras celebrações similares, com reunião de pessoas fora do agregado familiar (…) sempre que o número de participantes seja superior a 10”.

Já nos eventos de natureza cultural, desportiva, ou corporativa, a testagem deve ser feita sempre que o número de espectadores seja superior a 1.000, em ambiente aberto, ou superior a 500, em ambiente fechado.

Assim que estiver disponível o certificado verde digital, que confirma teste negativo, vacinação completa ou recuperação da doença, também poderá ser usado, conforme foi aprovado esta quinta-feira na Resolução do Conselho de Ministros.

Mas devo fazer ou tenho de fazer?

Na última quarta-feira, o secretário e Estado da Saúde, Lacerda Sales, falou aos jornalistas desta atualização quando aplicada a espectáculos culturais e festas de empresas e detalhou que “há aqui uma forte recomendação” e que os “agentes promotores” dos eventos têm “um dever” para que “se possa testar toda a gente que vá”. Quando as pessoas vão a um evento, “têm de ser testadas”, defendeu ainda.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva foi mais clara ao dizer que há eventos onde “é necessário mostrar o teste”. E quem não o mostrar e for fiscalizado arrisca-se a uma multa prevista num diploma de janeiro.

O incumprimento dos deveres estabelecidos (…) constitui contraordenação, sancionada com coima de 100 euros a 500 euros, no caso de pessoas singulares, e de 1.000 euros a 10.000 euros, no caso de pessoas coletivas”, lê-se no Decreto-Lei n.º 8-A/2021.

Mariana Vieira da Silva avisou também que a não realização dos testes pode levar ao cancelamento deste tipo de eventos. “A introdução de testagem nestes eventos é uma garantia de que eles podem prosseguir e que não temos nenhum risco de ter que fazer uma redução significativa desse tipo de atividades.”

E se algum convidado se recusar a fazer teste?

Se uma pessoa “não estiver testada”, o “promotor” de um evento que junte mais de dez pessoas de agregados familiares distintos “deve impedir a pessoa de participar”, disse na quarta-feira o secretário de Estado da Saúde.

António Lacerda Sales não deixou claro, porém, se se referia apenas grandes espectáculos e festas de empresas, ou se também se referia a eventos como casamentos e batizados.

Mariana Vieira da Silva também não abordou a questão na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros desta quinta-feira. “São tudo medidas para tentar garantir que quando há ajuntamentos de pessoas mais significativos a situação é mais controlada porque as pessoas fizeram o teste antes”, disse de forma geral.

E se os convidados forem todos do meu agregado familiar?

Neste caso a recomendação não se aplica. A norma é clara: os testes devem ser feitos em “eventos de natureza familiar” que tenham mais de dez participantes e nos quais se verifique uma “reunião de pessoas fora do agregado familiar”.

Se for um casamento ou batizado, o padre também deve fazer teste?

Tudo indica que sim. Neste tipo de celebrações, a DGS defende que devem realizar-se “rastreios laboratoriais (…) aos profissionais e participantes”. Ou seja, em caso de casamentos e batizados o pároco é equiparado aos convidados e não está isento de teste.

Quando tenho de fazer o teste?

Depende do tipo de teste que for feito:

Se for um teste rápido de antigénio (TRAg) — que não é um autoteste —, deve ser feito “48h antes do início do evento”.

Se se tratar de um “teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste (colheita nasal)”, que tem menor “complexidade” técnica mas que tem também “sensibilidade analítica” inferior, o teste deve ser feito “no próprio dia e no local do evento e sob supervisão de um profissional de saúde” , refere a DGS. Resta, porém, uma dúvida, para qual a DGS não apresenta solução: como assegurar “supervisão de um profissional de saúde” em todos os casamentos e batizados feitos no país?

, refere a DGS. Resta, porém, uma dúvida, para qual a DGS não apresenta solução: como assegurar “supervisão de um profissional de saúde” em todos os casamentos e batizados feitos no país? Caso o teste seja “de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), tais como RT-PCR, RT-PCR em tempo real ou teste molecular rápido”, deve ser feito “até 72h antes do evento”.

Quem fiscaliza se as pessoas foram ou não testadas?

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, colocou o ónus da fiscalização em quem organizar eventos com mais de dez pessoas e com elementos de diferentes agregados familiares, em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira. O organizador é também, defendeu o secretário de Estado da Saúde, “uma entidade fiscalizadora e por isso é que é corresponsabilidade do promotor”.

Durante a conferência de imprensa de quinta-feira, a ministra da Presidência esclareceu que a fiscalização dependia do local onde se verificasse o evento ou ajuntamento, afirmando que este trabalho também pode ser responsabilidade da ASAE ou as forças de segurança, conforme o caso. Mariana Vieira da Silva remeteu para a fiscalização e coimas previstas no Decreto-Lei n.º 8-A/2021.

“A fiscalização do cumprimento dos deveres previstos (…) compete à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Marítima, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e às Polícias Municipais”, lê-se no diploma.