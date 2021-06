A produção de automóveis aumentou em maio 54,6% para 24.688 veículos, face ao mesmo mês de 2020, mas caiu 23,6% em relação a maio de 2019, segundo dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Já no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano foram produzidos 136.097 veículos nas fábricas instaladas em Portugal, mais 44,2% do que em igual período de 2020, mas menos 12,4% face aos primeiros cinco meses de 2019. Segundo a associação do setor, “é importante relembrar que o impacto da pandemia nas fábricas portuguesas foi muito forte”.