O governo do Japão planeia levantar o estado de emergência em Tóquio, já no próximo domingo, cerca de um mês antes do inicio dos Jogos Olímpicos no país, que deverão arrancar a 23 de julho, segundo a Reuters.

Tóquio está em estado de emergência desde abril e tem lutado, nos últimos meses, contra uma vaga de infeções impulsionadas por variantes mais contagiosas mas, nas últimas semanas, os casos têm diminuído consideravelmente, o que leva o governo a tomar esta decisão de aliviar as restrições.

Os meios de comunicação social locais davam já ontem conta de que o governo só permitirá uma lotação de 10 mil espectadores nos estádios para assistir à competição, o que está de acordo com as recomendações dos especialistas.

Perante as críticas e a geral preocupação sobre a realização dos Jogos Olímpicos no país, tanto de especialistas como da população local, o primeiro-ministro Yoshihide Suga garante que tudo vai decorrer em “segurança”, cita-o o The Guardian.