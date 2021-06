Quem precisar de fazer uma viagem internacional nos próximos dias pode testar o certificado digital que começou a ser emitidos em Portugal esta quarta-feira. Esta é um fase piloto que vai servir para testar o funcionamento dos certificados e a sua leitura, assim como esclarecer algumas dúvidas dos utilizadores.

Um dos casos é a certificação de quem esteve infetado e recebeu uma dose da vacina, porque a opção ainda não está operacional e só ficará depois de 1 de julho, quando o regulamento da União Europeia deverá estar plenamente operacional.

Quem pode pedir o certificado digital Covid-19?

Podem pedir o certificado todas as pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 (com pelo menos uma dose), que fizeram um teste de diagnóstico ao SARS-CoV-2 e receberam um resultado negativo ou que estiveram infetadas e recuperaram da infeção. Deverão também ter um número de utente no Serviço Nacional de Saúde.

O certificado pode ser emitido para qualquer teste?

Não. Os autotestes, como não são acompanhados por um profissional de saúde, não vão ser incluídos no certificado digital. Por agora, entram os testes PCR (e similares) e a partir de 1 de julho também serão incluídos os testes rápidos de antigénio.

Estive infetado há mais de seis meses. Posso ter um certificado?

O certificado de recuperação tem validade a partir do décimo primeiro dia após o primeiro teste positivo e até aos 180 dias depois desse teste (cerca de seis meses).

E se só recebi uma dose da vacina?

As pessoas que estiveram infetadas há mais de seis meses têm indicação para receberem uma dose da vacina contra a Covid-19. Para estas pessoas, uma dose será o suficiente para completar o esquema vacinal, mesmo nas vacinas que tenham de ser tomadas em duas doses.

O certificado de vacinação completa para estas pessoas, no entanto, não estará ativo durante esta fase piloto, como avisa o site do SNS24. A partir de 1 de julho, “o certificado passará a identificar de forma clara que o esquema vacinal, nestes casos, se completa apenas com uma dose”.

Como posso pedir o meu certificado digital?

Nesta fase, o certificado pode ser solicitado no site do SNS24 (aqui), onde lhe será pedido para escolher o tipo de certificado que deseja (vacinação, testagem ou recuperação), a data de nascimento, o número de utente do Serviço Nacional de Saúde. No futuro estará disponível noutras plataformas.

Tenho logo acesso ao certificado?

Não. Depois de submeter o pedido tem de seguir os seguintes passos, segundo o site do SNS24:

Clicar em “Inserir código de acesso”; Escrever o código de acesso que recebeu na SMS e/ou no email; Aguardar enquanto o seu pedido de certificado está a ser analisado; Após a validação do seu pedido, o seu certificado pode ser disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para o email que indicar.

Uma nota, no entanto, o código de acesso só poderá ser usado uma vez.

E se precisar de pedir outro certificado?

Terá de aceder novamente ao portal do SNS24 para pedir o certificado e ser-lhe-á atribuído um novo código de acesso. O Observador tentou perceber junto do Ministério da Saúde e DGS quantas vezes poderia usar o mesmo certificado e qual seria a validade do mesmo, mas até à publicação deste artigo não teve resposta.

Preciso de pagar pelo certificado?

“Não existe qualquer custo associado à obtenção do certificado”, deixa claro o site do SNS24.

Em que situações posso usar o certificado?

O objetivo principal do certificado digital é facilitar a circulação na União Europeia — e em países terceiros que tenham aderido à medida (como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) — durante a pandemia de forma segura e sem ter de cumprir os requisitos de testagem e quarentena para entrada em alguns países.

Esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que o certificado digital também poderia ser usado para entrar nos eventos familiares, culturais e desportivos que exijam a apresentação de um teste negativo. Não se sabe, no entanto, quando esta possibilidade entrará em vigor.

Sou obrigado a ter um certificado digital para fazer viagens internacionais?

O certificado digital Covid-19 é opcional. A vantagem é facilitar a circulação de pessoas nos países aderentes, durante a pandemia, mas não ter o certificado não impede ninguém de viajar. O que acontece é que quem não tenha o certificado terá de se sujeitar às medidas impostas pelo país de destino, que podem incluir quarentena à chegada ou realização de vários testes.

O Observador questionou o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde sobre as dúvidas que persistem, incluindo qual a utilidade do certificado quando ainda só foi administrada uma dose da vacina, se o certificado digital pode ser usado para aceder a eventos familiares, culturais ou desportivos e qual a validade do mesmo, mas até à data de publicação deste artigo não obteve resposta.