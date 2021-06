O jogador da seleção da Dinamarca Christian Eriksen teve alta esta sexta-feira após ser operado com sucesso, anunciou a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

O jogador, que caiu em campo durante o jogo com a Finlândia, foi operado durante a manhã, tendo-lhe sido colocado um desfibrilhador cardíaco, um aparelho que serve para controlar a arritmia cardíaca. Horas depois, saiu do hospital e foi visitar os colegas da seleção dinamarquesa.

Numa mensagem nas redes sociais partilhada pela DBU, o jogador agradeceu as mensagens que tem recebido e referiu que a cirurgia correu bem.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

“Obrigado pelo grande número de mensagens – tem sido incrível de ver e sentir. A operação correu bem e estou bem, tendo em conta as circunstâncias. Foi realmente fantástico ver os rapazes outra vez depois do jogo fantástico que fizeram ontem [a Dinamarca perdeu 2-1 com a Bélgica]. Escusado será dizer que os vou apoiar na segunda-feira frente à Rússia”, lê -se na mensagem divulgada pela DBU.

Agora, o jogador dinamarquês vai regressar a casa, para junto da família.

Christian Eriksen, jogador de 29 anos do Inter de Milão, colapsou em campo no passado sábado, devido a uma paragem cardíaca, a poucos minutos do intervalo do jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, no Parken Stadium, em Copenhaga. A rápida intervenção da equipa médica permitiu salvar o jogador, que foi conduzido para o hospital.

O jogo entre as seleções dinamarquesa e finlandesa esteve suspenso durante cerca de duas horas, tendo sido retomado após notícias favoráveis quanto ao estado de saúde de Eriksen. A Finlândia, num resultado surpreendente, acabaria por vencer a Dinarmarca.