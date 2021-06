A Honda, juntamente com a empresa Ashirase, pretende lançar no mercado, dentro de dois anos, uma solução que se pode adaptar a qualquer tipo de calçado e que visa permitir “ver” para onde vão os utilizadores que perderam a visão. Além da reconfortante sensação de ver uma tecnologia moderna, que nasceu para servir os automobilistas, ser usada para ultrapassar uma limitação à mobilidade tão importante quanto esta, o facto de prometer ser igualmente simples e acessível é outro dos pontos a seu favor.

Os sistemas de navegação estão no mercado há anos, ajudando a encontrar o caminho a quem se desloca, independentemente de o fazer a pé, de bicicleta ou de automóvel. As informações passadas do sistema ao indivíduo são essencialmente visuais, o que dificulta a utilização dos GPS por aqueles que perderam a visão. O objectivo da Honda é contornar esta limitação.

Este inovador sistema de navegação baseia-se numa app, que se instala num smartphone, e num dispositivo vibratório tridimensional equipado com um sensor de movimento, que se pode colocar num sapato. Segundo a Honda, a app encarrega-se de navegar o utilizador em direcção ao destino, enviando sinais para o vibrador no sapato.

Enquanto o utilizador caminhar na direcção correcta, o sistema induz vibração na parte da frente do pé, indicando que deve seguir em frente. O mesmo raciocínio serve para virar à esquerda ou à direita. Segundo os responsáveis pelo projecto, o sistema é intuitivo e permite que o invisual não só se desloque em maior segurança, como menos preocupado em perder-se. Simultaneamente, pode continuar a utilizar a bengala e estar atento aos sons que o rodeiam, pois o vibrador 3D no sapato não provoca qualquer ruído.

O interesse da Honda no projecto deve-se ao grande número de invisuais que habitam no Japão. Hoje deverão rondar 1,6 milhões de indivíduos, número que deverá atingir os 2 milhões em 2030.

O sistema foi concebido pelo japonês Wataru Chino, que meteu mãos ao trabalho após um parente ter ficado cego num acidente. Chino apresentou o projecto ao programa “Ignition” da Honda, que acolhe ideias para depois as materializar, directamente ou através de startups.