Luca de Meo, o novo CEO da Renault e do grupo francês que inclui a Dacia, decidiu que a estratégia para o futuro passa por elevar a imagem do construtor romeno, dando continuidade ao trabalho realizado com a introdução da segunda geração do Duster e a mais recente do Sandero. Contudo, de Meo quer ir ainda mais longe.

À Dacia passará a pertencer a imagem mais radical e ousada dentro do grupo, sobretudo a nível dos SUV, isto sem abrir mão do posicionamento muito competitivo dos preços, o que a tornou entre os construtores que mais crescem junto dos clientes particulares. A esta filosofia associou um novo logotipo, que surgiu pela primeira vez no protótipo Bigster, uma espécie de irmão “maior” do Duster.

A rede de concessionários vai iniciar em breve a alteração da imagem da marca, num processo gradual que se estenderá até à segunda metade de 2022, ocasião em que o novo emblema começará igualmente a ser exibido na frente dos novos veículos. De recordar que será também nessa altura que o ainda protótipo Bigster evoluirá para o estatuto de modelo de série e chegará ao mercado.