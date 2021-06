A Mastercard organiza mais uma edição do seu Mastercard Innovation Digital Forum. Este ano, dada a pandemia, o evento será realizado virtualmente, com data marcada para o próximo dia 30 de junho, a partir das 10h, tendo como tema central “Time to Accelerate”.

O contexto atual oferece-nos a oportunidade de acelerar, mas a que custo? Em que condições? Como podemos fazê-lo de forma inclusiva, segura e sustentável? Estas são algumas das questões que serão abordadas no evento, por diferentes especialistas em inovação. Do Turismo de Portugal à Decathlon, passando pelo Pestana Hotel Group e por uma hacker e especialista em cibersegurança, o Mastercard Innovation Forum vai ser um momento de partilha das principais tendências da economia nacional e global, mas também sobre o futuro da indústria dos pagamentos.

Para assistir ao Mastercard Innovation Digital Forum só tem de se registar, até às 11:59h do dia 30 de junho, no site do evento, marcar na sua agenda e assistir através de um computador, tablet ou smartphone com ligação à internet.

Tome nota: dia 30 de junho, das 10h às 12h, no site do evento.