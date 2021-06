Em 32 jogos em Wembley entre Inglaterra e Escócia, tinha havido sempre golos. Sempre. E se havia um encontro em que se esperavam muito golos era este, ou não se tratasse de um dérbi. Até meia hora do final, nem um.

A mais antiga e uma das maiores rivalidades entre seleções no futebol ganhava um novo capítulo em contexto de pandemia, com lotação dividida pelas circunstâncias mas ambições a multiplicar entre as duas equipas no 115.º duelo com resultados repartidos entre 48 vitórias inglesas, 41 escocesas e 25 empates. No entanto, e olhando só para encontros em fases finais do Europeu, só tinha existido um e ainda hoje memorável por um dos golos: a 15 de junho de 1996, já depois da vantagem dada por Alan Shearer, Paul Gascoigne soltou o seu génio, fintou com a bola por cima do adversário por um lado e rematou de pé direito no outro. De craque, mesmo. Por momentos parecia que Jack Grealish tinha entrado para ser o Gascoigne mas não, não houve o herói e acabou mesmo por imperar o Plano Marshall dos escoceses para sentenciar uma espécie de pacto de não agressão britânico.

Steve Clarke, antigo discípulo de José Mourinho na primeira passagem do português pelo Chelsea, fez quatro alterações na equipa recuando por exemplo McTominay para o lado direito da defesa a três e entrou com uma boa atitude, sem complexos e a jogar o jogo pelo jogo sem olhar a diferenças teóricas no plano individual. Ainda assim, bastava um pequeno susto perto da baliza de Marshall para essa resistência mudar, como aconteceu nos minutos seguintes a uma bola no poste de Stones após canto (11′). O intervalo chegaria com o nulo, entre mais duas ameaças dos ingleses e uma defesa apertada de Pickford para canto a remate de O’Donnell na área.

A mensagem de Southgate ao intervalo foi clara, com a Inglaterra a entrar a todo o gás e a ver Marshall impedir o golo de Mason Mount num remate de meia distância. Poderia estar criado o fosso final para o encontro passar a ter sentido único mas mais uma vez a Escócia foi ganhar pernas onde elas não pareciam existir, conseguiu de novo esticar a manta e causou perigo de bola parada, com Reece James a desviar perto do poste um remate do guerreiro Dykes aos 62′ (e se alguém merece o troféu Braveheart é ele). Depois, os ingleses começaram a ir ao banco puxar os trunfos entre alguns assobios por retirar Phil Foden e Harry Kane, Grealish e Rashford ainda mexeram com o jogo mas o nulo não foi desfeito com mais duas boas defesas de Marshall. A espuma que os adeptos escoceses espalharam em Trafalgar Square após deitarem detergente numa fonte chegou a Wembley e também a Inglaterra escorregou num jogo onde o rival mereceu o ponto que conseguiu resgatar.