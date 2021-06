Portugal aproxima-se do vermelho: incidência ultrapassa 100 casos por 100 mil habitantes, R(t) é de 1,14

66% dos novos casos foram em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista mais novos casos de infeção com o SARS-CoV-2. Ao todo, foram detetados mais 862 casos, o que representa 66% do total.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha dito esta sexta-feira que o número se aproximava dos 900, numa altura em que a circulação de e para a área metropolitana de Lisboa passa a estar proibida (a partir das 15h00 de sexta-feira e durante o fim de semana).

Em termos de novos casos, segue-se a região Norte, com 194 novos infeções, o Algarve, com mais 88, a região Centro, que detetou mais 76, e o Alentejo, com 39. A região autónoma dos Açores soma mais 27 e a região autónoma da Madeira tem mais 12.