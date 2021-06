Em atualização

Uma escola em construção desabou esta sexta-feira em Antuérpia, na Bélgica, causando pelo menos um morte. Há cinco pessoas desaparecidas, entre as quais estarão quatro trabalhadores portugueses, que trabalhavam na empresa Goorden Bouw en Service, de acordo com o jornal belga GazetvanAntwerpen, que cita a empresa.

Contactada pelo Observador, a secretária de Estado das Comunidade, Berta Nunes, disse estar a acompanhar o envolvimento dos portugueses, não confirmando, para já, a informação.

De acordo com o Gazet van Antwerpen, os portugueses estariam a em andaimes a trabalhar na fachada do edifício, quando este desabou. O incidente ocorreu por volta da 14h30. As operações de busca e salvamento prosseguem no local.

Nieuwbouw in Antwerpen deels ingestort. Er zijn 20 gewonden gevallen. Er zitten nog altijd mensen vast in het gebouw.pic.twitter.com/5F0Hk4HjEC — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) June 18, 2021

Do incidente, há ainda registo de nove feridos, oito deles em estado grave.