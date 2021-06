De um lado, Alexander Isak. Um portento técnico num corpo para o jogo físico que no espaço de uma cabine telefónica conseguiu ameaçar por duas vezes fazer uma chamada para o mundo a dizer que tinha vergado a Espanha. Do outro, Marek Hamsik. O homem da crista que perdeu pedalada desde que saiu do Nápoles (vendo com atenção até o próprio penteado parece que está mais baixo), que andou pela China, que se regenerou um pouco no Groningen mas que é tão artista da bola que marca bolas paradas de pé direito e pé esquerdo com a mesma qualidade como se estivesse a fazer pontaria com a mão. E eram apenas dois dos 22 titulares.

Era impossível um jogo entre Suécia e Eslováquia, que fizeram jogos conseguidos na estreia no Europeu (em contextos diferentes e com resultados também distintos), ter estes artistas e ser mau. A primeira parte foi. Em termos de qualidade foi má, no que toca ao ritmo muito má, em relação às oportunidades péssima. E foi isto, dos 45 minutos iniciais foi isto e apenas isto. De longe a pior primeira parte deste Europeu, altamente evitável para quem tenha dormido poucas horas e tivesse de ver um encontro com tão pouca intensidade das duas equipas.

Depois, apareceu Isak e continuou Hamsik na sombra. Resultado? Aos 77′, por obra e graça do sueco, o marcador funcionou mesmo e o eslovaco foi substituído sem pompa nem circunstância. Estava feito o resultado. Mais do que isso, até houve coisas para escrever e quase sempre com o nome do avançado de 21 anos com pais eritreus pelo meio: à exceção do grande cabeceamento de Augustinsson para um defesa ainda maior de Dúbravka (56′), foi Isak que viu Skriniar desviar para canto um remate perigo (62′), foi Isak de cabeceou a rasar a trave (70′), foi ele que deixou dois adversários perdidos com uma finta da esquerda para o meio com nova defesa do guarda-redes eslovaco (71′), foi ele que lançou Quaison no lance do penálti convertido por Forsberg (77′). Esta semana, o The Athletic fez um longo perfil sobre o jogador da Real Sociedad descrevendo-o como “O unicórnio do futebol moderno”. Uma bela descrição. E o “novo Ibrahimovic” está cada vez mais a fazer jus à alcunha.

