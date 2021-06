Durante 15 minutos, e com muitos sustos à mistura, os astros pareciam mesmo alinhados com os objetivos de Portugal. A Alemanha já tinha falhado algumas oportunidades, Rui Patrício já se tinha mostrado, a Seleção ia tendo dificuldades em sair com bola controlada para lá do meio-campo. Quando aconteceu, deu golo. Com a saída de Bernardo Silva, com a assistência de Diogo Jota, com um corte de Ronaldo antes de demorar apenas 14 segundos com desacelerações pelo meio para finalizar na área contrária. Portugal estava na frente por 1-0.

Depois, e em 25 minutos com intervalo pelo meio, houve um eclipse. Total. E aquilo que poderia ser uma vitória histórica em Munique transformou-se num desaire por números como nunca se tinha visto antes.

Nove anos depois, e no seguimento de uma derrota por 1-0 frente à Alemanha na primeira jornada da fase de grupos no Europeu de 2012, Portugal voltou a perder no final de um encontro de 90 minutos, quebrando uma série com 12 jogos (sete vitórias e cinco empates) que valeu pelo meio a conquista do Campeonato da Europa.

POR-ALE, faltam 0’

Última derrota de Portugal no Euro

2012????????1:0???????? daí para cá, ???????????????????????????????????????????????? — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) June 19, 2021

Em paralelo, e olhando para Fernando Santos, a durabilidade do registo temporal sem perder num Europeu foi o mesmo após sair derrotado enquanto selecionador da Grécia nos quartos do Campeonato da Europa de 2012 pela Mannschaft e por 4-2, o mesmo resultado aplicado nove anos depois por Joachim Löw este sábado.

⌚️Apito final: POR???????? 2-4 ????????GER ????????Fernando Santos volta a perder frente à Alemanha num Europeu e por 4-2:

2021 ????????POR 2-4 ????????GER (fase de grupos)

2012 ????????GRE 2-4 ????????GER (quartos de final) pic.twitter.com/7Uq0zHih2P — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2021

Assim se explica que os números que poderiam ser históricos com o que se viu nos 15 minutos iniciais, onde a Alemanha jogou e Portugal marcou, se tenham transformado num registo negativo sem paralelo: a Seleção sofreu pela primeira vez quatro golos num encontro da fase final de um Campeonato da Europa e, com isso, acabou também pela primeira vez as duas jornadas iniciais da prova com quatro golos sofridos, sendo que nesta fase só Macedónia do Norte e Turquia, que perderam os dois jogos iniciais, têm mais golos sofridos.

⌚️Apito final: POR???????? 2-4 ????????GER ????????Portugal nunca tinha sofrido 4 golos nos dois primeiros jogos numa fase final do ????Campeonato da Europa. ⚠️Nas últimas 5 edições num Euro, ????????Portugal sofreu em média 5 golos em toda a prova. pic.twitter.com/6AwlTK803Z — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2021

Em relação ao confronto direto entre Portugal e Alemanha, este foi o quinto triunfo consecutivo dos germânicos depois do célebre 3-0 com hat-trick de Sérgio Conceição na fase de grupos do Europeu de 2000: 3-1 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares do Mundial de 2006; 3-2 nos quartos do Europeu de 2008; 1-0 na fase de grupos do Europeu de 2012; 4-0 na fase de grupos do Mundial de 2014; e agora 4-2 na fase de grupos do Europeu de 2020. Contas feitas, os alemães marcaram uma média de três golos nesses cinco encontros.