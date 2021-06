O primeiro-ministro António Costa esteve no Allianz Arena, em Munique, a assistir ao encontro entre Portugal e Alemanha na tarde deste sábado — uma partida que terminou com a derrota por 2-4 da seleção nacional — e disse-se “orgulhoso” do desempenho da equipa, que “lutou até ao fim” para dar a volta ao resultado. A “equipa tem carácter” e “um espírito vencedor”, acrescentou.

A viagem do líder do Governo ocorreu no primeiro fim de semana em que está proibida a circulação para dentro e para fora da Área Metropolitana de Lisboa, que concentra as maiores preocupações no combate à pandemia em Portugal, na esperança de conter o aumento de casos na região mais populosa do país. A medida entrou em vigor às 15h de sexta-feira e só termina às 6h de segunda-feira. Mas não só as viagens anteriormente marcadas não estavam proibidas, como os compromissos devidamente justificados estão permitidos. Além disso, o primeiro-ministro viajou antes das medidas entrarem em vigor, não furando qualquer regra.

Antes da viagem para a Alemanha, o chefe do Executivo partiu quinta-feira para Bruges, na Bélgica, para o encerramento da Promoção Mário Soares no Colégio Europa. Daí então seguiu para a Baviera — primeiro ao encontro do ministro-presidente Markus Söder; e só depois para o Allianz Arena, de onde saiu com um cachecol vermelho e verde aos ombros e uma gravata a condizer.

Antes do jogo entre as seleções de #Portugal e a #Alemanha, para o #Euro2020, em Munique, tive uma reunião de trabalho com Ministro Presidente da Baviera, Markus Söder, onde falámos das relações entre Portugal e a Baviera. pic.twitter.com/WhiMKrQFqR — António Costa (@antoniocostapm) June 19, 2021

No final da parida, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro revelou que enviou uma SMS à chanceler alemã Angela Merkel a felicitá-la pela vitória da Alemanha frente a Portugal em Munique; e outra a Markus Söder, também para lhe dar os parabéns.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder do Executivo está confiante no futuro da Seleção no Euro 2020, sobretudo porque a performance portuguesa demonstra capacidade para ir até aos oitavos de final, analisou: “Renato Sanches teve a bola ao poste, o Ronaldo ainda foi buscar a bola e fez uma assistência que podia ter dado em goto. Este é o espírito que tem de persistir” para passar da fase de grupos, acrescentou. Depois disso, “logo se vê”.

António Costa admitiu que o jogo contra a França vai ser desafiante porque a equipa gaulesa é “fortíssima”, mas também já o era em 2016 quando Portugal a derrubou e se tornou campeão europeu, recordou António Costa. “Quem vai enfrentar a França é Portugal. Quem vai enfrentar a França é o campeão da Europa. E é com esse espírito que temos de entrar em campo”, disse o primeiro-ministro.