Cristiano Ronaldo tornou-se a primeira pessoa do mundo a ultrapassar os 300 milhões de seguidores no Instagram, um ano e meio depois de já ter sido pioneiro na mesma rede social a alcançar os 200 milhões. O novo recorde foi alcançado na última sexta-feira, mas nas últimas 24 horas o futebolista conseguiu amealhar ainda mais um milhão de seguidores.

A fotografia mais recente de Cristiano Ronaldo, publicada na quinta-feira, mostra o avançado a treinar no Allianz Arena com a restante equipa nacional de futebol na véspera da partida frente a Alemanha. A fotografia arrecadou 4,7 milhões de gostos e 37,5 mil comentários no Instagram. No dia anterior, Ronaldo desejou os parabéns ao filho mais velho, Cristiano Ronald Jr., que celebrou 11 anos. A homenagem teve 12,6 milhões de gostos.

É mais um recorde que o avançado português, autor do primeiro golo da seleção nacional frente à Alemanha (seleção a que nunca marcara), coleciona durante o Euro 2020. No jogo frente à Hungria, Cristiano Ronaldo conquistou seis novos marcos: tornou-se o primeiro jogador de sempre a participar em cinco fases finais da competição, tem maior o número de jogos realizados em fases finais de grandes competições e tornou-se o melhor marcador de sempre em fases finais de Europeus.

Mais: passou a ser o jogador com mais vitórias em jogos da fase final do Campeonato da Europa, é o único a bisar em três edições e tornou-se o primeiro jogador europeu com dois ou mais golos em pelo menos quatro fases finais do Europeu.

Mas num dia mau para Portugal frente à Alemanha.