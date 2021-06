Depois de Nuno Mendes, a Seleção Nacional tem outra baixa para o jogo deste sábado contra a Alemanha: João Félix sofreu uma mialgia, assim como o lateral esquerdo do Sporting, e não está apto para defrontar os alemães. Os dois jogadores vão assim ficar de fora dos 23 eleitos por Fernando Santos para integrar a ficha de jogo.

A informação foi adiantada pela Federação Portuguesa de Futebol, depois de o selecionador nacional já ter garantido, na conferência de imprensa de antevisão desta sexta-feira, que Nuno Mendes não estaria disponível. João Félix ainda treinou no Allianz Arena, na última sessão de preparação da Seleção para o jogo contra a Alemanha, mas sofreu então um problema muscular e não está apto para entrar em campo. De recordar que o avançado do Atl. Madrid não foi utilizado contra a Hungria, tendo permanecido no banco de suplentes durante os 90 minutos.

Portugal defronta a Alemanha este sábado, a partir das 17h, hora portuguesa. A Seleção deve deixar o Infinity Hotel, onde está alojada em Munique, por volta das 15h, dirigindo-se depois para o Allianz Arena. Com uma lotação permitida de 14.500 adeptos, é expectável que estejam cerca de 2.500 portugueses nas bancadas.