“Vai ser Morata mais dez”, disse Luis Enrique na antevisão do encontro da Espanha frente à Polónia, reagindo assim aos assobios e às críticas ao avançado espanhol depois do empate sem golos frente à Suécia. “Vou dizer-lhe para continuar a fazer o mesmo. Que [os adeptos] assobiem se houver apatia”, acrescentou o selecionador, que levou a lição sobre o seu jogador bem estudada para a sala de imprensa.

“Existe apenas um jogador na história do futebol espanhol com mais golos que Morata com as mesmas internacionalizações: é o David Villa. Raúl, Fernando Torres ou outros jogadores históricos tinham menos golos que Morata nos primeiros 40 jogos”, acrescentou o ex-internacional espanhol.

Mostrando que não vira a cara à luta, Morata disse presente à conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agradeceu o apoio ao seu treinador e foi claro relativamente ao que queria daí para a frente. “Quem me conhece sabe o que significa para mim representar a seleção. Apoiem-nos porque queremos estar na final e vencer. Não acontece nada por me assobiarem. Sou o primeiro a criticar-me e quando falho algo e ate tenho dificuldade em dormir. O bom é que tenho outras oportunidades e terei mais. Estou mais motivado do que nunca”, frisou.

E que melhor forma de demonstrar toda a motivação do que aproveitar a primeira oportunidade de golo clara para colocar a Espanha a vencer, este sábado, frente à Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa. E a assistência até veio da suposta grande concorrência interna, o avançado Gerard Moreno. “Não é nada agradável ver um companheiro a sofrer. Morata está tranquilo, tem a confiança de todos nós e é um jogador muito importante. Todos já passámos por situações parecidas”, tinha afirmado Moreno antes do encontro. Também há poucas coisas melhores para oferecer a um colega do que, além de confiança, dar-lhe um golo a marcar.

O decorrer do jogo, porém, trouxe fantasmas…

Ainda na primeira parte, a Polónia esteve bastante perto do golo, que viria a concretizar-se na segunda parte, por intermédio de Lewandowski. Sem surpresa, aquele que é talvez o melhor avançado centro do Mundo nas últimas épocas, correspondeu de cabeça a um cruzamento de Jozwiak. O polaco não quis que o regresso à glória de Morata marcasse a noite dos avançados presentes em campo e fez aquilo que melhor sabe fazer. Golos. Escolhido como jogador para o ano da FIFA em 2020, o polaco chegou ao golo 54 (!) esta época. De recordar que Lewandowski faz parte de um lote de apenas dois jogadores (com Modric) que “quebrou” a hegemonia Ronaldo-Messi.

Logo de seguida, Gerard Moreno sofre falta para grande penalidade, que o próprio tratou de marcar. Acertou no poste e, na recarga, Morata disparou por cima. Mais um penálti falhado num Europeu que pelo segundo dia consecutivo bateu o “recorde” de jogador mais jovem de sempre em Euros. Neste momento é o polaco Kozlowski, lançado por Paulo Sousa com apenas 17 anos e 8 meses.

Kacper Kozlowski faz história: aos 17 anos, torna-se o + jovem de sempre a jogar no Campeonato da Europa???? + jovens a jogar no Europeu:

17 anos, 8 meses: Kozlowski????

17 anos, 11 meses: Bellingham

18 anos, 2 meses: Willems pic.twitter.com/dgn4u11Dat — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2021

Morata, quem mais, podia ter marcado novamente aos 83′, tendo sido depois substituído sob um misto de aplausos e assobios. Estavam de volta os fantasmas, numa tarde que se foi tornando agridoce para o avançado da Juventus, muito às custas de Lewandowski. Dia agridoce para os avançados e tudo ainda em aberto para todas as equipas no Grupo E do Euro 2020.

O jogo a três toques

Para recordar

Sendo o golo o expoente do futebol, quão belo é ver um jogador encontrar-se com ele (novamente). Moratafoi assobiado, criticado e não é um avançado consensual. Já com larga experiência na alta roda do futebol mundial, o avançado espanhol respondeu de forma bastante respeitável: com um golo. Depois, no entanto, dois falhanços valeram-lhe alguns assobios, logo substituídos por palmas, como que a agradecer o golo e o esforço de Morata.

Para esquecer

Como candidata, não chega à Espanha ter dois pontos em dois jogos, mais ainda porque jogou os dois encontros em casa. Não é como se os espanhóis não criassem lances de golo, porque os têm, mas deviam e podiam ter mais. E se Morata hoje disse “sim” a uma bola, o outro avançado centro (hoje a jogar da direita) falhou uma grande penalidade. Em dois encontros não houve uma conjugação perfeita de astros para a Espanha ganhar, mas uma equipa como a Roja não devia precisar disso. É uma candidata demasiado forte para depender de alinhamentos. Tem de criar e finalizar. Tem o último jogo da fase de grupos para o fazer.

Para valorizar

Ser lateral (não defesa, lateral) em equipas de alta competição durante anos a fio e manter sempre o mesmo ritmo não é nada fácil, mas é algo que Jordi Alba faz, mais uma vez, há muitos anos. Hoje, continua a ser o esquerdino e agora capitão da Roja um dos principais motores da equipa, seja em futebol posicional ou na velocidade. Tantos sprints faz Jordi Alba, a subir e a descer o terreno. E que bem joga. Tem sido, e continua a ser, um dos melhores laterais do mundo e, hoje, mostrou novamente porquê.