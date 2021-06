A embarcação portuguesa da Mirpuri Foudantion Racing Team venceu a regata costeira disputada em Génova e conquistou, assim, a primeira edição da Ocean Race Europe, na classe VO65, que terminou este sábado em Itália.

O VO65 ‘Racing for the Planet’, dos velejadores portugueses Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato, havia concluído a terceira regata oceânica na frente da classificação, mas detinha apenas um ponto de vantagem sobre a segunda classificada, a AkzoNobel Racing Team.

Graças ao triunfo alcançado este sábado na regata costeira, a Mirpuri Foudantion Racing Team somou mais três pontos para um total de 21 pontos, deixando o Sailing Poland no segundo lugar da classificação geral, com 17 pontos, os mesmos da AkzoNobel Racing Team, que fechou o pódio.

Julgo que este é um bom indicador dos projetos de vela que temos em Portugal, com o apoio de velejadores portugueses e ‘sponsors’. Tivemos um ótimo centro de treino em Cascais, o que definitivamente ajudou a alcançar este resultado”, começou por afirmar o ‘skipper’ francês Yoahnn Richomme, em declarações à Lusa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de reconhecer ter “desfrutado bastante” da corrida e de desejar “voltar com outros projetos, o ‘skipper’ enalteceu o feito da tripulação do ‘Racing for the Planet’ na edição inaugural da Ocean Race Europe, com partida de Lorient (França), passagem em Cascais e Alicante e chegada a Génova.

“O resultado de hoje é uma enorme conquista de toda a equipa, porque houve muito esforço de todos e muita dedicação. Estou muito orgulhoso da tripulação e dos velejadores portugueses, que fizeram um trabalho fantástico connosco”, acrescentou.

Já Paulo Mirpuri, presidente da Fundação Mirpuri, aproveitou o feito inédito para destacar a importância da vitória na divulgação da campanha ‘Racing for the Planet’, levada a cabo pela tripulação do VO65 português.

A Mirpuri Foudation, com esta campanha, tinha como objetivo comunicar e fazer chegar ao maior número de pessoas a mensagem sobre o problema das alterações climáticas e com a vitória de hoje essa mensagem chegará mais longe. E isso é o mais importante para a Fundação”, avançou Paulo Mirpuri.

Lembrando estarmos a “viver tempos de profundas alterações a nível dos oceanos, com o aumento da temperatura, o degelo das calotas polares, que afetam mais de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo”, o presidente da Fundação diz que a “principal missão é consciencialização das alterações climáticas que o nosso planeta atravessa.”

“É fundamental que os acordos de Paris possam ser retomados e levados a sério por parte dos vários governos a nível global”, rematou o fundador da Fundação Mirpuri.

Enquanto o ‘Racing for the Planet’ venceu na classe VO65, entre os IMOCA a vitória coube a Offshore Team Germany, logo seguida da 11th Hour Racing Team e da LinkedOut.