O construtor japonês, que em 2020 foi o que mais veículos vendeu em todo o mundo, sempre foi um fabricante sério e conservador, de quem se espera produtos com qualidade, mas não grandes manifestações de humor. O cada vez maior investimento na Europa – onde até o pequeno Yaris figura entre os modelos mais vendidos do segmento – e o crescente peso da equipa de competição Gazoo Racing (GR), que já controla a produção dos veículos mais desportivos, parece ter aberto a mentalidade da Toyota. Pelo menos da comunicação, a avaliar pelo novo vídeo comercial do GR Supra.

As imagens contam a história de uma reunião para decidir a abordagem ideal para promover o mais desportivo dos Toyota, em que os representantes da GR submetem sucessivas propostas, sempre com ênfase na emoção, com derrapagens, saltos, fumo e tudo o resto que acelere o batimento cardíaco. Do outro lado da mesa, neste caso literalmente, estão os gurus da razão e do marketing tradicional da marca, defendendo o politicamente correcto e uma estratégia sem riscos de ferir susceptibilidades ou emocionar algum espectador.

O vídeo é divertido, desesperante para os homens da GR, mas é aí que reside o humor. De caminho, aprendemos uma ou duas coisas com o filme promocional da Toyota. Uma delas é nunca encomendar pizzas da Fast Freddy’s, pois se chegam na “brasa”, a realidade é que, por vezes, apresentam alguns problemas, como se pode ver no vídeo. Menos mal que o único estabelecimento que encontrámos com este nome fica em Knoxville, no Iowa, no norte dos EUA e não muito longe de Chicago, pelo que é pouco provável que possa encomendar uma das suas especialidades a partir do nosso país.