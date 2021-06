Internamentos nos cuidados intensivos em valores próximos aos de abril. Região de Lisboa com mais de metade dos casos desde 31 de maio

Região de Lisboa com mais de metade dos casos desde 31 de maio

Lisboa e Vale do Tejo tem dominado com mais de 60% do total diário de novos casos desde dia 9 de junho (com exceção do dia 11), mas desde o final de maio que é a região do país responsável, consecutivamente, por mais de metade dos novos casos de Covid-19 registados no país.

Desde dia 31 de maio que Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou os 50% do total de novos casos diários e 11 dias depois passou a faixa dos 60%, tendo na quarta-feira atingido os mais de 68% do total. Este sábado o boletim retrata que esta região foi responsável por 64,3% dos novos casos.