O ator Carlos Miguel, nome da comédia e do teatro de revista, conhecido como O Fininho, do antigo concurso “1, 2, 3” da RTP, morreu este sábado, em Santarém, aos 77 anos, disse à agência Lusa fonte familiar. Carlos Miguel encontrava-se internado no Hospital de Santarém e morreu de doença prolongada.

Ator, artista plástico, escritor, Carlos Miguel construiu uma carreira de cerca de 40 anos, grande parte dela nos palcos do teatro de comédia e de revista, sobretudo no Parque Mayer, em Lisboa.

Morreu Carlos Miguel, o ator de comédia que foi o Fininho do concurso "1,2,3" https://t.co/4ukbUtbIEd pic.twitter.com/56RktFhKdR — Márcio M. Silva (@marciojmsilva) June 19, 2021

Um cancro nas cordas vocais, em 1998, afastou-o da profissão e de Lisboa, onde nascera, para se fixar numa aldeia do Ribatejo.

Numa entrevista à RTP, em 2010, que o levou de novo aos cenários do teatro de revista em Portugal, então desabitados, Carlos Miguel recordou “Lisboa, Tejo e Tudo”, de César de Oliveira, como a sua produção preferida.

“Duas sessões por dia, dois anos em cartaz, no Teatro ABC”, depois da estreia em 1986, recordou o ator.