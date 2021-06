A Tesla tomou duas decisões em simultâneo que podem colocar em causa a sua imagem e, para a maioria, a sua liderança tecnológica. Desistiu do Model S Plaid+, com 836 km de autonomia graças às novas células 4680, e decidiu reduzir ligeiramente a capacidade das baterias do Plaid. Este, apesar de mais eficiente, aumentou tão ligeiramente a autonomia, face ao antigo Performance, que o ganho passa quase despercebido.

A leitura, para quem não está por dentro dos segredos da marca norte-americana, só pode ser uma: a Tesla necessitava de avançar com renovado Model S, com novas soluções por dentro e por fora, mas não tinha tempo para esperar pelas novas células 4680, que foram apresentadas há muito, com garantias de mais autonomia, mais energia e menos custos. Daí que o fabricante tenha avançado com a nova química, mas com as células antigas, o que se revelou ser o suficiente para garantir, ainda assim, um pouco mais de autonomia.

Devido à dificuldade que a marca de Elon Musk está a sentir para fabricar as novas células 4680 e face à prioridade destas para modelos como a Cybertruck, o Semi e o Roadster, o construtor da Califórnia optou por deixar cair, pelo menos de momento, o Plaid+, que necessitaria das células 4680 para atingir 836 km de autonomia, concentrando-se nas células velhas com nova química, o que reduz a autonomia para 407 milhas, de acordo com o método americano EPA, o que deverá dar qualquer coisa próximo de 654 km de acordo com o ciclo europeu WLTP.

Mas o mais importante é que o Tesla Trimotor, de acordo com a Motor Trend, conseguiu aumentar ligeiramente a autonomia que a marca norte-americana atingia com os dois motores e menos potência, o que é estranho face à maior potência e ao facto de possuir três motores em vez de apenas dois. Daí que a Tesla tenha confirmado que o novo Model S Plaid tem uma bateria de 100 kWh, contra os 104 kWh que possuía anteriormente. Trata-se de uma redução de 4% que, graças à maior eficiência proporcionada pela química mais avançada, explica o ganho na autonomia, apesar da maior potência.

O facto de limitar a capacidade dos acumuladores a apenas 100 kWh significa que a marca limitou igualmente os custos, bem como o peso de acumuladores mais generosos. Isto não só vai mexer com as margens de lucro da versão Plaid do Model S, como lhe irá permitir ser mais rápido, por ser mais leve, e (potencialmente) mais barato de produzir.