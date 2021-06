Foi de olhos colados ao chão e mãos pousadas nas ancas que a seleção nacional acabou o jogo da derrota frente à Alemanha esta tarde. As imagens captadas em campo mostram os jogadores portugueses a saírem resignadamente do campo e a descerem até aos balneários — um ambiente tenso que contrastava com a alegria que os alemães transbordavam ao festejar junto às bancadas com os seus adeptos.

Depois do susto que estremeceu a equipa portuguesa, com um golo de Robin Gosens que acabou anulado aos primeiros minutos de jogo, Portugal ainda esteve em vantagem com um disparo certeiro de Cristiano Ronaldo. Não bastou — nem esse golo, nem o de Diogo Jota já na segunda parte. No fim, ganhou a Alemanha, com quatro golos (dois dos quais marcados por Portugal na própria baliza).

Segue-se a partida contra a França na próxima quarta-feira às 20h de Lisboa. Será o primeiro jogo da seleção portuguesa em que nem ela, nem a equipa adversária jogam em casa: será em Budapeste, sede de Portugal no Euro 2020, onde a equipa já venceu a Hungria por 3-0 no jogo inaugural no campeonato. A segunda jornada foi jogada em Munique.