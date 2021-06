O plano parecia simples: Israel tinha vacinas a mais, a Palestina está atrasada no processo de vacinação. No imediato, Israel enviava doses para a Palestina e, no final do ano, quando a Palestina espera receber doses da Pfizer faria o acerto de contas com Israel, mas a Palestina diz que Israel enviou vacinas com data de validade mais curta que o prometido e o acordo foi cancelado.

O porta-voz da Palestina Ibrahim Melhem confirmou que a entrega das primeiras 90 mil doses não estava conforme “as especificações do acordo” o que levou o primeiro-ministro Mohammad Shtayyeh a cancelar o acordo entre os países. O ministro que tutela a Saúde na Palestina, Mai Alkaila, afirma que Israel tinha garantido que as vacinas teriam validade de julho ou agosto, mas as doses chegaram com validade de junho.

“Não tem validade suficiente para que as possamos utilizar, por isso decidimos rejeitá-las”, afirmou Mai Alkaila citado pela BBC. Também o porta-voz palestiano disse à agência de notícias oficial Wafa que o “governo se recusa a receber vacinas que estão quase a perder a validade”.

Ainda que as indicações da Organização Mundial da Saúde sejam para não deitar fora nenhuma dose das vacinas que já tenha passado a validade indicada, as normas do fabricante indicam que não devem ser administradas depois de ultrapassado o prazo definido. Os estudos sobre a eficácia das vacinas depois de a validade ter vencido ainda estão a ser realizados pelo que, de momento, a indicação é para não se administrarem, mas que sejam guardadas.