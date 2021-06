O Ferrari SF90 Stradale é o primeiro híbrido plug-in do fabricante de Maranello e impressiona como compêndio tecnológico: junta um V8 a gasolina com 3990 cm³ de cilindrada e 780 cv a três motores eléctricos que totalizam 220 cv, alimentados por uma pequena bateria com 7,9 kWh de capacidade, que lhe permite percorrer 25 km no maior dos silêncios e sem poluir. Esta é a base de um cartão de apresentação que entusiasma qualquer um pela possibilidade de os 1000 cv de potência combinada se saldarem em 340 km/h de velocidade máxima ou nos 0 a 100 km/h em escassos 2,5 segundos. Já um preço acima dos 439.000€ (em Portugal) tem o condão de travar os sonhos e as divagações do mais comum dos mortais…

Consciente disso e decidida a alargar as suas fontes de receita, a Ferrari decidiu juntar-se à marca de calçado desportivo Puma e arranjar uma forma de propor um SF90 Stradale mais em conta. Da união dos italianos com os alemães surge… um par de sapatos inspirado no superdesportivo.

Um número que resume a essência do SF90 Stradale. Veja-o aqui 8 fotos

Em concreto, trata-se de uns ténis que encarnam as características mais diferenciadoras do Ferrari que lhe servem de objecto de inspiração, exclusivamente sob o ponto de vista estético. Daí que os Ion F da Puma optem por linhas clean e sóbrias, mas sem perder de vista o pendor desportivo desta criação conjunta. O resultado apresenta-se em duas cores, preto ou vermelho (esta última mais em linha com a identidade do Cavallino Rampante), e com detalhes vincadamente inspirados no superdesportivo italiano. Basta atentar na parte de trás, onde é evidente a inspiração na asa frontal do SF90. Para garantir o máximo conforto e respirabilidade, a opção recaiu numa construção essencialmente em malha.

Para os fãs da marca ou para os indecisos, o preço ajudará na decisão de compra: estes ténis são propostos em Portugal por 450€, estando disponíveis em sete tamanhos – do 39 ao 47.

A Via Abetone Inferiore, mesmo ao pé da fábrica da Ferrari em Maranello, reabriu o restaurante onde Enzo Ferrari gostava de se reunir à mesa 7 fotos

De recordar que a Ferrari, que tem nos seus parques temáticos uma choruda fonte de receita, pretende tirar partido da sua imagem e reforçar a sua aposta em negócios que não passem pelas quatro rodas. A moda é um deles, mas o ramo gastronómico também – daí a reabertura, a 15 de Junho, do restaurante Cavallino, em frente à entrada da fábrica de Maranello e agora com o chef Massimo Bottura – nascido e criado em Modena e um confesso admirador da Ferrari – aos comandos da cozinha.

O director de diversificação de negócios da Ferrari, Nicola Boari, disse à Reuters que espera que esta estratégia de extensão da marca represente 10% de lucro no horizonte de uma década, atraindo novos clientes – em termos de idade, cultura e disponibilidade financeira.