Foram 14 segundos, apenas 14 segundos, mas 14 segundos que mereciam outro final na linha da meta. Depois de um jogo de recordes diante da Hungria, a primeira vez que Ronaldo se mostrou mais a sério contra a Alemanha foi para cortar a bola de cabeça num canto na sua área, fazer um sprint com duas desacelerações pelo meio para não cair em situação fora de jogo e marcar 14 segundos depois com passe de Diogo Jota. E mais tarde, já com Portugal em desvantagem, voltou a ser mais lesto na área para retribuir ao companheiro de equipa esse passe mortal, somando a primeira assistência neste Europeu que se juntou aos três golos na prova.

Ronaldo é nesta altura o melhor marcador do Campeonato da Europa a par do checo Patrick Schick. Se Portugal perdeu, não foi por ele. E aquilo que fez no plano individual contribuiu para chegar a mais alguns recordes.

Ao todo, o capitão tocou 45 vezes na bola, ganhou 11 duelos disputados, sofreu quatro faltas, criou duas ocasiões, tentou dois remates, fez uma assistência e marcou um golo. Em termos estatísticos, e após Patrício ter chegado ao intervalo como o melhor elemento nacional, o avançado terminou o encontro com esse estatuto de MVP.

Cristiano Ronaldo’s game by numbers vs. Germany: 89% pass accuracy

45 touches — 4 in the box

15 duels contested

11 duels won

4 fouls suffered

3 attempted take-ons

3 successful take-ons

2 chances created

2 shots

1 clearance

1 goal [0.93 xG]

1 assist [0.50 xA] Insane. ???? pic.twitter.com/BkFBHFVmOV — Statman Dave (@StatmanDave) June 19, 2021

Manuel Neuer, apesar da vitória, não tem boas recordações de Ronaldo: o avançado marcou o quinto golo no quarto jogo que fez na Allianz Arena (mais duas assistências, contando com a de hoje) e somou o décimo contra o guarda-redes germânico, tornando-se o jogador que mais golos marcou ao capitão da Mannschaft entre clubes e seleção. O número 7 da Juventus conseguiu também fazer finalmente um golo à Alemanha, que se tornou a 43.ª seleção diferente a quem o capitão de Portugal marcou. E a 44.ª pode ser no jogo seguinte: a França.

ALE 0:1 POR (aos 15’)

Ronaldo, golo à 43.ª selecção

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) June 19, 2021

⌚️15' POR???????? 1-0 ????????GER ????????Cristiano Ronaldo marca o 1.º golo à ????????Alemanha. ????????Manuel Neuer sofreu o 10.º golo em 9 jogos contra CR7. ????????Ronaldo faz o golo 107 por uma seleção, está a 2 do recorde mundial de Ali Daei do Irão. pic.twitter.com/8Sovhy5GAg — playmakerstats (@playmaker_PT) June 19, 2021

Mas os registos não ficaram por aqui. Ao marcar o 12.º golo em Europeus, igualando os três golos de 2012 e 2016, Ronaldo passou a ter 19 golos em fases finais de Campeonatos da Europa e do Mundo, chegando ao recorde que pertencia de forma isolada ao germânico Miroslav Klose. Em paralelo, e com a primeira assistência nesta edição de 2020, o português igualou os seis passes decisivos que o checo Karel Poborsky somou em Europeu.

19 – Cristiano Ronaldo has scored his 19th goal at the World Cup and European Championships combined; no European player has ever scored more across the two competitions (level with Miroslav Klose). Incredible. #POR #EURO2020 pic.twitter.com/ANg448f2xz — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021

Poborsky é o jogador com mais assistências para golos em Campeonatos da Europa???? ⚠Dos jogadores que vão participar no Euro 2020, destacam-se as 5 assistências de Cristiano Ronaldo, e ainda as 4 de João Moutinho, Eden Hazard e Ramsey pic.twitter.com/EIeOlwQMjY — playmakerstats (@playmaker_PT) June 11, 2021

O recorde de Ali Daei, esse, está mais perto. Mas para conseguir neste Europeu os dois golos que irão valer o “título” de melhor marcador de sempre de seleções (o iraniano fez 109, o português tem 107), Ronaldo terá de fazer mais alguns jogos na prova e, com isso, alcançará outro registo: o jogador europeu que soma mais internacionalizações, sendo que nesta altura o central espanhol Sergio Ramos está apenas a três (180-177).