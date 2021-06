Foram quatro minutos tenebrosos para a seleção portuguesa em Munique, com dois golos alemães a virarem o encontro para o lado germânico, depois de mais uma jogada e um golo de Cristiano Ronaldo terem colocado a equipa nacional na frente.

Em dois lances pelo lado direito da defesa de Portugal, a Alemanha fez dois golos. Ou melhor, Portugal fez dois autogolos com um intervalo de quatro minutos: um de Rúben Dias e outro de Raphaël Guerreiro.

No primeiro lance, um cruzamento da direita (Kimmich) alcançou o ala do outro lado, Gosens, que tentou servir Havertz. Na luta com o avançado alemão, Rúben Dias colocou a bola na baliza portuguesa.

Logo de seguida, num lance de insistência alemã, Kimmich apareceu perto de Rui Patrício e tentou servir Gnabry. Guerreiro chegou antes, mas fez também autogolo.

GERMANY WITH THEIR 2ND GOAL IN FOUR MINUTES TO TAKE THE LEAD ????

What a halfpic.twitter.com/VDjyR1UfUM

— The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 19, 2021