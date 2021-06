As concelhias do PSD e CDS-PP da Maia renovaram a atual coligação “Maia em Primeiro”, que lidera a câmara municipal, para as próximas eleições autárquicas, anunciaram neste sábado os partidos numa nota conjunta.

As concelhias do PSD Maia e do CDS Maia chegaram a entendimento para a renovação da coligação que tem vindo a acolher a preferência da maioria do eleitorado maiato”, adiantaram.

A coligação “Maia em Primeiro”, que governa o município desde 2017, realizou um “vasto conjunto de obras”, referem os dois partidos, destacando a aposta na mobilidade sustentável, educação e área social.

Além disso, os partidos salientam que o município, sob a liderança de António Silva Tiago, deu uma “resposta eficaz e ponderada” no combate à pandemia de covid-19, implementando as “mais pioneiras e sensatas medidas de mitigação deste vírus”.

“Foram essas políticas e esses autarcas que contribuíram para que a Maia seja um município de referência em todos os indicadores de qualidade de vida e gestão autárquica, quer no município, quer nas freguesias”, sublinharam.

Na nota de imprensa, PSD e CDS-PP frisam que o acordo formal de coligação será assinado em breve.

A Câmara da Maia, no distrito do Porto, é atualmente liderada pela coligação PSD/CDS-PP que conquistou, nas autárquicas de 2017, seis mandatos, sendo oposição no executivo a coligação PS/JPP com cinco eleitos.

Até ao momento, são conhecidas as candidaturas do atual presidente, António Silva Tiago, pelo PSD/CDS-PP; a da professora universitária Teresa Almadanim, pelo PS; a do jornalista Alfredo Maia, pela CDU; a do mediador de seguros Silvestre Pereira, pelo Bloco de Esquerda e a do empresário André Pedro Almeida, pelo Chega.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).