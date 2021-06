A variante Delta — com origem na Índia — tem uma prevalência já superior a 60% na região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta é uma variante do coronavírus que se estima que tenha um “grau de transmissibilidade cerca de 60% superior à variante Alfa”. Já a Norte continua a ser a variante Alfa — do Reino Unido — a dominante, com uma prevalência superior a 80% (e a Delta inferior a 15%).

Os dados foram divulgados este domingo pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge e são resultados preliminares das sequenciações feitas no mês de junho.

O INSA nota ainda que a variante Delta com a mutação K417N que foi “apontada como alvo de vigilância apertada pelas autoridades de saúde do Reino Unido” está presente em “apenas 2,5% dos casos associados à variante Delta”. “Estes resultados sugerem que a variante Delta com esta mutação adicional não ganhou expressão relevante em Portugal”, nota o Instituto.

Já as variantes Beta e Gama — associadas de Manaus — têm uma prevalência (no caso da Gama) de “cerca de 3% tanto na região Norte como em Lisboa e Vale do Tejo”, o que mantém os valores que foram estimados em maio. Não foi detetada qualquer variante Beta nas amostras analisadas.

Segundo dados do mesmo instituto, até 19 de maio tinham sido identificados apenas dez casos da variante associada à Índia e não havia indícios de que existisse transmissão comunitária desta variante. Cerca de duas semanas depois já havia 74 casos associados à variante e o INSA já admitia que pudesse existir “transmissão comunitária da mesma”, algo que foi confirmado no relatório da última sexta-feira com o Instituto a frisar que a transmissão é “mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo”.

A informação agora divulgada vem assim confirmar o crescimento da variante no país, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo que desde o final de maio é responsável por mais de metade do total diário de novos casos de Covid-19 no país.