Dez pessoas — nove crianças e um adulto — morreram na tarde de sábado num acidente de viação que envolveu várias viaturas e que terá sido desencadeado pela tempestade tropical Claudette, que está a afetar o Estado do Alabama, nos EUA.

Numa publicação no Facebook, a polícia do condado de Butler apelida o acidente como “o pior de sempre no condado”. “Vários veículos estiveram envolvidos, há muitos feridos e até mortes”, revelava, na altura.

Entretanto, segundo a NBC, sabe-se que o acidente provocou dez mortes. Das nove crianças, oito eram raparigas que estavam a circular num autocarro de uma residência para jovens, a Alabama Sheriff’s Youth Ranches, cuja missão é garantir uma casa a crianças necessitadas. As vítimas tinham entre quatro e 17 anos. A condutora do veículo foi hospitalizada.

A outra criança era uma bebé de apenas nove meses, que morreu num outro carro onde seguia com o pai, de 29 anos, que também perdeu a vida. Ao todo, mais de uma dúzia de carros estiveram envolvidos no desastre. A NBC acrescenta que se tratou de um choque em cadeia, com vários carros a explodir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR