O veterano capitão da Macedónia do Norte, Goran Pandev, de 37 anos, anunciou este domingo que vai disputar o último jogo ao serviço da seleção no compromisso frente aos Países Baixos, no Euro 2020.

“Sim, chega para mim, é o último jogo com a camisola da Macedónia. Acho que é o momento certo de dizer adeus à seleção”, adiantou Pandev na conferência de imprensa de lançamento do desafio contra os Países Baixos, marcado para segunda-feira.

A Macedónia do Norte já não tem hipóteses de seguir em frente no Euro 2020, enquanto os Países Baixos já asseguraram a liderança do Grupo C e a passagem à próxima fase.

Pandev estreou-se na seleção em 2001, tendo atuado em 121 ocasiões e apontado 38 golos pela Macedónia do Norte, que disputa pela primeira vez um grande torneio no Euro 2020.