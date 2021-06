A Lordstown, construtor da pick-up eléctrica Endurance, surgiu inicialmente como “salvadora”, uma vez que ficou com a velha fábrica da General Motors (GM) onde era produzido o Chevrolet Cruze. O “favor” de ficar com a instalação fabril no Ohio, bem como com os seus 1500 empregados, salvando a GM do embaraço e de potenciais punições financeiras, permitiu à Lordstown adquirir a fábrica por apenas 20 milhões de dólares, mas usufruir de um empréstimo de 40 milhões por parte da GM. Simultaneamente, o grupo norte-americano investiu 75 milhões na nova empresa de pick-ups eléctricas.

Depois do excelente “empurrão” de que a Lordstown beneficiou por parte da GM, o jovem fabricante chegou até a beneficiar da ajuda do então Presidente Trump, que acolheu a Endurance na Casa Branca, apresentando-a como um exemplo. Sucede que, à semelhança de outros exemplos do ex-Presidente, também a pick-up a bateria não esteve à altura das previsões.

Ao contrário das pick-ups eléctricas da Tesla, Rivian, Ford e Hummer, a Lordstown apontou a Endurance às empresas e ao mercado de trabalho, como um veículo menos luxuoso e mais simples, com algumas soluções técnicas curiosas, como os quatro motores eléctricos instalados nos cubos de roda.

O CEO da Lordstown rapidamente começou a anunciar um generoso volume de encomendas (mencionou 40.000 quando visitou Trump), para depois os números continuarem a crescer até às 100.000 unidades. Mas eis que chegaram as suspeitas de que os números estavam largamente inflacionados.

O Hindenburg Research publicou um relatório que expõe a corrupção e o CEO demitiu-se, juntamente com o CFO Julio Rodriguez. Mas não antes de a empresa admitir que forjou as encomendas, o que não só a colocou debaixo da lupa da CMVM norte-americana, a Securities and Exchange Commission, como fez as suas acções caírem cerca de 20%.

A pick-up eléctrica Endurance continua a estar prevista para arrancar a produção em Setembro, com quatro motores que totalizam 600 cv e uma bateria que assegura 402 km. O preço rondará 52.500 dólares.