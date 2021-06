Se fosse viva, a princesa Diana faria 60 anos no próximo dia 1 de julho. Para marcar a data, os filhos, Harry e William, vão estar presentes numa comemoração, nesse mesmo dia, no Palácio de Kensington, em Londres, onde vão inaugurar uma estátua em homenagem à mãe. A imprensa britânica está a avançar que Meghan Markle, que foi mãe pela segunda vez no passado dia 4 de junho, não deverá acompanhar o marido.

O site de “notícias cor de rosa” Radar Online chegou a avançar que Markle faria uma “visita surpresa” durante o evento, mas outra notícia do Daily Mirror refere, citando uma fonte próxima dos duques de Sussex, que tal não irá acontecer. “A Meghan não vai viajar. Acabou de ter um bebé e o Harry vai viajar sozinho”, afirma.

O reencontro dos irmãos na homenagem a Diana está a ser vista pelos especialistas nos assuntos da família real como umas “tréguas” na relação entre os dois, que segundo a imprensa britânica esfriou com a decisão de Harry e Meghan de deixarem de ser membros ativos da família real e a recente entrevista do casal a Oprah Winfrey — na qual Harry disse que o pai e o irmão estavam “presos”. Mais recentemente, no funeral do avô Philip, o duque de Edimburgo, Harry e William apareceram a conversar, lado a lado. Meghan também não esteve presente por estar num estado avançado da gravidez e ter sido aconselhada pelos médicos a ficar nos EUA.

Harry e o irmão, William, vão discursar na cerimónia de homenagem à mãe. Para poder participar, Harry, que mora nos EUA, terá de apresentar um teste negativo à Covid-19 e fazer outros dois quando já estiver no Reino Unido. Se as regras se mantiverem como atualmente, terá de fazer quarentena durante 10 dias — mas pode ser abreviada se um outro teste, feito ao quinto dia, der negativo.