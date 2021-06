Champ, o pastor alemão de 13 anos de Joe Biden morreu este sábado. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano numa mensagem publicada no Twitter. “Os nossos corações estão pesados ​​hoje. Informamos que o nosso amado pastor alemão Champ faleceu pacificamente em casa”, escreveram Biden e a primeira-dama Jill Biden no comunicado divulgado na rede social.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

