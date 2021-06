Ponto prévio: Portugal depende apenas de si para chegar aos oitavos do Europeu. Não depende apenas de si para o primeiro lugar, é certo, mas também esse é um feito alcançável caso ganhe à França e a Alemanha não vença a Hungria. Uma coisa está garantida: se a Seleção ganhar aos gauleses, num confronto entre campeão europeu e campeão mundial, passa sempre de forma direta aos oitavos porque faz seis pontos. E se isso não acontecer?

[Pode fazer aqui neste calculadora todas as combinações possíveis para Portugal passar]

Comecemos pelos cenários positivos e que colocam o destino da equipa de Fernando Santos apenas nas suas mãos: se ganhar à França, está nos oitavos; se empatar com a França e a Alemanha perder com a Hungria, está anos oitavos. A partir daqui, salta a inevitável calculadora. E a luta para garantir a posição enquanto terceiro melhor classificado, havendo apenas quatro vagas em seis grupos, promete ser ao limite do golo. O primeiro exemplo já é conhecido e chama-se Suíça: ao ganhar à Turquia por 3-1, ficou na terceira posição do grupo A com quatro pontos e tem um saldo negativo de um golo, com quatro marcados e cinco sofridos. Ou seja, e para ficar à frente dos helvéticos, Portugal já sabe que terá pelo menos de empatar o encontro com a França.

Quais são então os melhores resultados para Portugal numa possível ótica de terceiro classificado, caso empate com a França e a Alemanha ganhe à Hungria ou caso saia derrotado no encontro com os gauleses?

Grupo A (finalizado)

A Suíça deu um passo importante para garantir posição como um dos melhores terceiros classificados porque, mesmo não anulando a diferença negativa de golos marcados e sofridos (4-5, saldo de menos um neste particular), chegou aos quatro pontos após vencer a Turquia por 3-1 na última jornada.

Grupo B (segunda-feira, 20h)

Se a Bélgica ganhar à Finlândia e fizer os nove pontos, a Finlândia acabará sempre com três pontos, ao passo que no Rússia-Dinamarca o único resultado não favorável é mesmo uma vitória por dois ou mais golos dos escandinavos. Com isso, e qualquer que seja o terceiro classificado (que pode ser Rússia, Dinamarca ou Finlândia), acabará sempre com três pontos e com saldo negativo de golos.

Grupo C (segunda-feira, 17h)

Com os Países Baixos confirmados no primeiro lugar e a Macedónia do Norte eliminada com duas derrotas, tudo vai girar à volta do Ucrânia-Áustria. Aqui, não há preferências: tudo menos o empate. Se ucranianos ou austríacos perderem, ficarão sempre no terceiro lugar com três pontos e um saldo negativo de golos de pelo menos menos um; se houver mesmo empate, nesse caso passa a Ucrânia em segundo e a Áustria fica em terceiro com quatro pontos e um saldo nulo entre golos marcados e sofridos.

Grupo D (terça-feira, 20h)

Os dois primeiros classificados deste grupo já estão definidos, com Inglaterra e Rep. Checa a jogarem pelo primeiro lugar. Desta forma, interessa sobretudo olhar para o Croácia-Escócia e aqui com um cenário inverso – o melhor resultado é mesmo o empate. Se isso acontecer, o terceiro classificado, que serão os croatas, acaba com apenas dois pontos; se existir um vencedor, o terceiro classificado acabará com quatro pontos, sendo que no caso da Croácia haverá sempre pelo menos um saldo nulo entre golos marcados e sofridos, ao passo que a Escócia terá de ganhar por dois para anular o 0-2 que tem agora.

Grupo E (quarta-feira, 17h)

Este é o grupo mais complicado de analisar porque todas as equipas podem ainda passar e de forma direta aos oitavos: a Suécia precisa de ganhar ou empatar à Polónia para passar de forma direta mas se o conjunto de Paulo Sousa ganhar o terceiro classificado acabará sempre com quatro pontos; já a Eslováquia passa se ganhar à Espanha ou se empatar e a Suécia não perder – e neste caso os espanhóis ficariam em terceiro com três pontos; a Espanha só passa se ganhar à Eslováquia e nesse caso o terceiro classificado poderá acabar com quatro pontos (Suécia, se a Polónia ganhar) ou três pontos (Eslováquia, se a Polónia não ganhar); a Polónia passa de forma direta se ganhar à Suécia e se houver empate entre Eslováquia e Espanha (depois contam os golos).