Portugal com maior número de casos ativos de Covid-19 desde 26 de março. São mais 3.239 numa semana

No dia em que o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge confirma que a variante Delta — de origem indiana — já é a dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo esta continua (pelo nono dia consecutivo) a concentrar mais de 60% do total de novas infeções diário no país. Dos 941 novos casos de Covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas, segundo o boletim das autoridades de saúde, 641 dizem respeito a pessoas da região de Lisboa e Vale do Tejo onde se registou também uma das três vítimas mortais (todas mulheres com mais de 80 anos).

Desde o último domingo foram confirmados em Portugal 8.310 novos casos, 66% dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo (5.476). Se recuarmos um mês, entre 13 e 20 de maio, Portugal registava mais 3.236 novos casos de infeção nos 7 dias e 1.187 dos quais na região de Lisboa. Isto é, num mês Lisboa e Vale do Tejo passou de representar cerca de 36% do total de novos casos diários de infeções por Covid-19 para os 66%.