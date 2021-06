A democracia tem salvação com estes partidos? Ligue 910024185 e entre em direto no Contra-Corrente com José Manuel Fernandes

António Oliveira desistiu de concorrer à câmara de Gaia revoltado com a “mercearia partidária”. A democracia tem salvação com estes partidos? Participe no Contra-Corrente e dê a sua opinião